"Sassi della pace”: così gli alunni dell’Istituto Tasso lanciano il loro messaggio di fratellanza

Sono gli alunni dell’Istituto Comprensivo Torquato Tasso di Latina i protagonisti della bella iniziativa che si sta svolgendo in questi giorni in città dove stanno iniziando a comparire una serie di sassi colorati e decorati con i simboli della pace e della fratellanza. Così i bambini stanno lanciando il loro messaggio in un periodo in cui siamo travolti dalle notizie e dalle atroci immagini che arrivano dalla guerra in Ucraina.

“Il costante impegno educativo del nostro Istituto si concentra in questo periodo in particolare a sensibilizzare ai temi della pace e della fratellanza - spiegano dalla scuola -. Poiché riteniamo che sia essenziale anche dare un segnale alla città abbiamo ideato un’iniziativa per la pace che viene realizzata in ogni classe e sezione dell’istituto”. Ogni bambino ha dipinto un sasso con simboli della pace e della fratellanza e dal 14 al 18 marzo gli alunni delle classi escono con i docenti per “liberare” questi che sono stati ribattezzati “sassi di pace”, a partire dai quartieri in cui si trovano nei pressi delle scuole.

Ieri gli studenti sono arrivati in piazza del Popolo e tre classi quinte della primaria e una prima della secondaria hanno incontrato anche il sindaco Damiano Coletta. “Liberare energie positive per sensibilizzare sul tema della pace in questo momento storico è un esercizio importantissimo. Complimenti alla dirigente scolastica Elisabetta Burchietti, alle docenti e a tutti gli studenti e le studentesse dell'IC Tasso” ha detto il primo cittadino.

Da parte della scuola l’invito ai cittadini è quello di prestare attenzione ai sassi decorati “che sono lì per ricordarci di cercare la pace”. Chi lo vorrà potrà condividere la foto del sasso trovato, taggando la pagina Facebook dell’istituto https://www.facebook.com/ictassolatina/ con hashtag #ictassounsassoxlapace