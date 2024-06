Satnam Singh: “A Latina il caporalato esiste da anni. Perché non si è intervenuto prima?”

Resta ancora alta nella provincia di Latina, e non solo, il caso di Satnam Singh, i bracciante indiano di 31 anni morto dopo essere stato abbandonato, senza essere soccorso, davanti la sua abitazione con un braccio amputato, tranciato di netto da un macchinario in un’azienda agricola a Latina.

La Cgil ha proclamato per sabato 6 luglio una nuova manifestazione alla presenza anche del segretario Maurizio Landini, mentre di Satnam Singh è tornato a parlare oggi Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil, a margine della presentazione dell’analisi "Il lavoro che uccide, la strage impunita" nella sede del sindacato.

"Che il caporalato esista a Latina mi pare che sia noto da anni. Mi viene da chiedere che cosa è successo fino a ieri. Non vorrei che ci fosse qualcuno che fa finta di non vedere. È un dubbio ma magari riusciranno nelle prossime settimane a levarmelo - ha detto Bombardieri a margine della conferenza -. Ma che il caporalato esista a Latina, a Pachino, a Rosarno è un fatto noto. Allora chiedo alla politica e a chi deve intervenire, perché non è intervenuto finora. Siamo in un paese strano: se ci sediamo per terra per protestare contro il cambiamento climatico veniamo arrestati, a Latina di fronte a un omicidio, perché quello è un omicidio, si blocca il macchinario e si va avanti. No, va chiusa l’azienda, tutelati i lavoratori e arrestato chi ha commesso questi atti".

"Allora mi chiedo - ha poi concluso il leader della Uil -: a Latina si fa finta di non vedere? C’è una extraterritorialità politica? Non si devono disturbare i manovratori? Non bisogna più essere politicamente corretti quando ci sono in gioco le vite delle persone”.