Satnam Singh, la Cgil torna in piazza. Landini: “C’è un sistema di fare impresa che uccide le persone”

E’ lo stesso segretario della Cgil Maurizio Landini a confermare la manifestazione in programma per sabato 6 luglio a Latina in memoria di Satnam Singh, il 31enne bracciante di origini indiane abbandonato dal datore di lavoro in strada senza essere soccorso dopo aver perso un braccio tranciato da un macchinato nella sua azienda agricola.

Si tratta della seconda mobilitazione del sindacato dopo l’atroce morte di Satnam che ha riacceso i riflettori su un fenomeno conosciuto e ancora troppo diffuso nelle campagne pontine, come anche nel resto d’Italia,che è quello del caporatato, dello sfruttamento di lavoratori spesso irregolari. “Quello che è avvenuto a Latina, che è la cosa più disumana che si possa vedere, in realtà non riguarda solo Latina o solo un cattivo imprenditore che non ha fatto bene il suo mestiere. C'è un sistema che va messo in discussione e cambiato e che riguarda tutto il Paese. Non abbiamo intenzioni di fermarci”: queste le parole di Ladini riportare dalla Dire che denuncia nel nostro Paese "un sistema di fare impresa che uccide le persone” e che “va cambiato”,

"Siamo di fronte a una strage continua, non c'è giorno in cui non ci sono morti sul lavoro, la media è di tre al giorno. Quello che è successo a Latina ha reso evidente quello che tutti sanno, ma fan finta di non vedere”, ha detto ancora il leader della Cgil. "Il caporalato non esiste solo in agricoltura e non esiste solo al sud, esiste nella logistica, esiste al Nord, addirittura nel sistema della Moda, dove siamo di fronte a vere e proprie forme di schiavismo. Questo modo di fare impresa è stato facilitato dalle leggi che sono state fatte negli ultimi venti anni. Sono le leggi balorde che sono state fatte ad aver favorito il sistema degli appalti e dei subappalti, leggi del cavolo come la Bossi-Fini. E’ il momento di dire basta, per difendere l'idea di un Paese che davvero sia fondata sulla libertà e sulla giustizia sociale", ha concluso Landini.

Alla scorsa manifestazione del 22 giugno hanno partecipato circa 5mila persone che si sono riuniti in piazza della Libertà per chiedere giustizia per Satnam Singh e per dire basta al caporalato. Hanno partecipato anche molti esponenti della politica locale tra cui anche la segretaria del Pd, Elly Schlein. A questa ha poi fatto seguito poi l’altra grande mobilitazione di due giorni fa, questa volta promossa dalla Comunità indiana del Lazio.