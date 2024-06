Satnam Singh, una raccolta fondi per aiutare i familiari

Una raccolta fondi per aiutare i familiari di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni morto a Latina dopo essere stato abbandonato dal suo datore di lavoro nei pressi della sua abitazione, in strada, con un braccio amputato perso in un incidente nell’azienda agricola di Borgo Santa Maria.

A promuoverla il Comune di Cisterna città dove Satnam, da tutti conosciuto come Navi, viveva con la moglie Soni. Con delibera di Giunta di oggi l’amministrazione ha attivato la causale “Per i familiari di Satnam Singh” sul conto corrente: IT21 N051 0439 499C C010 0526 300 presso il Tesoriere Comunale – Banca Popolare del Lazio – Agenzia 1 di Velletri.

Chiunque, pertanto, può devolvere fondi a sostegno della famiglia del bracciante agricolo. “Un fatto che, per le modalità e vicissitudini in cui si è svolto - commentano dal Comune di Cisterna -, ha destato sgomento, dolore e ferma condanna in tutta la comunità cisternese, d’Italia e anche all’estero, essendo stata la notizia di cronaca riportata anche dai media internazionali".

"Volendo interpretare il desiderio della comunità locale di dimostrare vicinanza e solidarietà, è stato attivato il conto corrente per la raccolta fondi con la specifica causale ‘Per i familiari di Satnam Singh’” ha concluso l'amministrazione spiegando che "da questo momento è possibile dare un sostegno economico con donazioni ed erogazioni liberali alla famiglia” del bracciante indiano.