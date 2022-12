Ecco le Scatole di Natale per i meno fortunati: l’iniziativa di solidarietà nel sud pontino

Una bella iniziativa quella organizzata per le festività di Natale dal Sindacato pensionati italiani della Cgil del sud pontino. La sigla sindacale, infatti, anche quest’anno dà inizio alla raccolta delle Scatole di Natale per i più bisognosi.

“L’ idea è nata in alcune città italiane e approdata a Minturno lo scorso anno, riscontrando grande successo grazie ad alcuni cittadini attivi sul territorio” spiega la Cgil Spi Sud Pontino che ha intenzione di “creare la più grande raccolta solidale del golfo di Gaeta, aprendo tutte le sedi ai cittadini come punto di ritiro delle scatole natalizie”.

“Vi aspettiamo numerosi ed invitiamo Amministrazioni, Enti locali, scuole e associazioni a contattarci per potenziare la rete della solidarietà - aggiungono dalla sigla sindacale rivolgendo un appello a quanti vogliono partecipare -. Uniti possiamo fare di più”.

Le scatole dovranno contenere: una cosa calda, un prodotto di bellezza, una cosa golosa, un biglietto gentile e un passatempo. Sopra ogni scatola deve essere segnalato il sesso e l'età del possibile destinatario scrivendo sopra “uomo”, “donna”, “bambino/a”; gli alimenti dovranno essere sigillati e non in fase di scadenza.

I punti raccolta eseguiranno i seguenti orari:

- Gaeta Cgil Spi, via Piave 5 tel. 0771/450604: mercoledì e venerdì 10:30/12:00 lunedì 16.00/18:00;

- Minturno Cgil Spi di Marina di Minturno, via Appia 1152 tel. 329/3904018: martedì e giovedì 16.00/18.00 (altri punti di raccolta di Minturno possono essere trovati sulla pagina Facebook Scatole di Natale Minturno);

- Formia Cgil Spi, piazza Vittoria 3 tel. 0771/772248: lunedì mercoledì e venerdì 10:00/12:00;

- Castelforte Cgil Spi, via San Rocco 9 tel. 0771/607011: giovedì 10.00/12:00.