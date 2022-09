Trasporti, due scioperi venerdì 16 settembre. Cotral: questi gli orari dello stop

Sono due gli scioperi dei trasporti in programma per la giornata di venerdì 16 settembre e che potrebbero causare disagi anche ai pendolari della provincia di Latina. Sono infatti a rischio anche le corse dei bus Cotral, la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale extraurbano nel Lazio.

Gli orari degli scioperi

Il primo sciopero di 4 ore è stato indetto dal sindacato Faisa Cisal, con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 12:30 alle 16:30. Il secondo, della durata invece di 8 ore, è stato invece proclamato dalle organizzazioni Filt Cgil, Fit –Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna, Faisa Cisal e Orsa Tpl, e prevede uno stop dalle 08:30 alle 16:30. Saranno garantite, fanno sapere da Cotral, tutte le corse fino alle 08:30 e quelle alla ripresa del servizio alle 16:31. Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno comunque disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral.

Le motivazioni degli scioperi

Per quanto riguarda lo sciopero proclamato da Faisa Cisal sono queste le motivazioni:

- per la mancata convocazione da parte del Prefetto

- per il mancato rispetto degli accordi del 06.06.91 e del 03.05.2017, in materia di trasferimento e allocazione del personale Operatore di esercizio, Addetto all’esercizio e Coordinatore di esercizio

- per la mancata risoluzione dell’applicazione unilaterale aziendale dell’art. 34 del CCNL autoferrotranvieri

- per la mancata applicazione dell’accordo sul personale di Verifica titoli di viaggio

- per la mancata trasparenza sui carichi di lavoro e turnazioni rotative annuali e la mancata riorganizzazione dei cicli produttivi relativi alla manutenzione della BU Gomma

- per la discordante gestione degli accordi in materia di riserva di deposito

- per la gestione delle ciclazioni, dell’orario di lavoro e della congedibilità nelle officine di trazione della Roma-Viterbo

In riferimento invece alla mobilitazione di 8 pre indetta Filt Cgil, Fit –Cisl, Uiltrasporti, Ugl Fna, Faisa Cisal e Orsa Tpl sono queste le motivazioni alla base dello sciopero:

- per delle reiterate aggressioni al personale front/line (conducenti, controllori, verificatori titoli di viaggio, personale viaggiante, capi stazione, addetti di stazione, marinai ecc.) registrate su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi

- per un fermo e risolutivo intervento a tutela della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori.