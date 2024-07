Disagi per i viaggiatori: 24 ore di sciopero dei treni

Sarà una domenica complessa, quella di domani 7 luglio, per chi si muoverà con i treni. Lo sciopero nazionale del personale del fruppo Fs Italiane, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, proclamato da alcune sigle sindacali autonome, durerà 24 ore: dalle 21 di oggi, sabato 6 luglio, alle 21 di domenica 7.

In questo arco di tempo, come comunica Fs, i treni potranno subire cancellazioni o variazioni.Attenzione dunque anche ai viaggiatori in partenza dalla provincia di Latina. Chi intende rinunciare al viaggio potrà chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni regionali,

in alternativa i viaggiatori possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti. Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di questo sito, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.