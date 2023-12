E’ stato confermato lo sciopero dei trasporti fissato per venerdì 15 dicembre. La mobilitazione non sarà però di 24 ore, ma di 4 per effetto dell’ordinanza del ministro Matteo Salvini.

Le organizzazioni sindacali Usb Lavoro Privato, Orsa, Sub, Cub, Cobas, Adl, Sgb avevano infatti proclamato uno sciopero di 24 ore, con le consuete fasce di garanzia per il trasporto pubblico locale, ma nella serata di martedì è intervenuto il ministro dei Trasporti che ha firmato una nuova ordinanza che nei fatti ha imposto la riduzione della durata dello sciopero.

Facendo seguito a questa decisione, quindi, le organizzazioni sindacali Usb e Orsa Tpl hanno ridotto la durata della mobilitazione a 4 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 9 alle 13. Restano comunque a rischio anche le corse dei bus Cotral, con possibili disagi per i pendolari della provincia di Latina. Dalla società fanno sapere che durante lo sciopero saranno garantite le corse dall'inizio del servizio diurno fino alle 9 e a partire dalle 13.01.

Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral.