Sciopero generale venerdì 20 ottobre: a rischio anche bus e treni. Tutte le informazioni

Sciopero generale di 24 ore il 20 ottobre con il coinvolgimento di diversi settori, dal trasporto pubblico a quello ferroviario passando per la scuola. Si preannuncia quindi un venerdì nero in cui potrebbero verificarsi disagi anche per i cittadini di Latina e della provincia pontina.

A fermarsi saranno infatti aerei, treni, bus, metro e tram di tutta Italia, assieme appunto al settore scolastico e alle autostrade. A proclamare lo sciopero sono state le sigle Adl, Cub, Sgb, Si Cobas, che hanno raccolto le adesioni di Cub Trasporti, Usi Cit, Usi, Usi Educazione, Cub Sanità, Flai Trasporti e Servizi.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, a Latina sono a rischio le corse dei bus di Csc, con il servizio che, come fa sapere la stessa società, potrebbe subire disagi. “Restano ferme le fasce di garanzia, dalle ore 06:30 alle ore 09:30 e dalle ore 13:30 alle ore 16:30”.

Sul fronte treni invece, comecomunicato da Ferrovie dello Stato, circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia. I convogli regionali saranno garantiti dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. Sono possibili limitazioni o soppressioni fuori da queste fasce orarie. Lo sciopero interessa anche i treni di Italo Ntv.