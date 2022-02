Sciopero di 24 ore dei trasporti, il 25 febbraio bus a rischio anche in provincia di Latina

Possibili disagi anche nella provincia di Latina venerdì 25 febbraio a causa di uno sciopero di 24 ore dei trasporti. La mobilitazione è stata indetta a livello nazionale da Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Faisa Cisal, Cobas Adl, Cub Trasporti e Cobas Lavoro Privato e potrebbe avere dunque delle ripercussioni anche per i pendolari pontini che si muovono con i mezzi pubblici.

Da Cotral hanno fatto sapere che in virtù dall’astensione dalle prestazioni lavorative prevista dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio, saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle 8:30, alla ripresa del servizio alle 17 e fino alle 20. Corse dei bus a rischio e problemi potrebbero verificarsi anche nella città di Latina. Csc Mobilità, la società concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale nel caopluogo pontino, ha fatto infatti sapere, scusandosi per il disagio, che a causa dello sciopero “il servizio potrà subire forti ripercussioni”. Saranno comunque rispettate le fasce di garanzia dalle 06:30 alle 09:30 e dalle 13:30 alle 16:30.

Le motivazioni dello sciopero

Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri in una nota spiegano che la protesta è indetta "dopo il precedente sciopero dello scorso 14 gennaio le aziende del settore, rappresentate dalle associazioni datoriali Asstra, Agens e Anav - denunciano le organizzazioni sindacali - non hanno nemmeno dimostrato la buona volontà di procedere ad una convocazione per individuare un percorso concreto e risolutivo, segno evidente della volontà di rinviare quanto più possibile la soluzione della controversia e il confronto per il rinnovo del Ccnl".

"Alla luce di questa situazione di stallo ed in considerazione delle ingenti risorse pubbliche già stanziate per il settore - affermano ancora Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri - è necessario che le Istituzioni interessate, a cominciare dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili , intervengano, anche al fine di vincolare una parte delle stesse risorse al rinnovo del ccnl, diritto non più rinviabile per tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore