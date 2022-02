Sciopero dei trasporti, il 4 febbraio bus a rischio anche a Latina e provincia. Tutte le informazioni

Possibili disagi venerdì 4 febbraio anche a Latina e nella provincia pontina a causa di uno sciopero dei trasporti. La mobilitazione è stata indetta dal sindacato Usb a livello nazionale, sarà di 4 ore ed è stata programmata dalle 8.30 alle 12.30.

Lo sciopero interesserà anche la rete del trasporto pubblico locale nel territorio pontino con ripercussioni nei collegamenti e possibili disagi per i pendolari e quanti si muovono con gli autobus. Sono a rischio, quindi, anche le corse Cotral con la società che ha fatto sapere che saranno comunque garantite tutte quelle fino alle 8:30 e quelle alla ripresa del servizio alle 12:31. Stesso discorso anche per i bus di Csc Mobilità, la società concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale nel comune di Latina: come riferito dalla stessa azienda, scusandosi per il disagio, fa sapere che a causa dello sciopero “il servizio potrà subire ripercussioni”.

Le motivazioni dello sciopero

Di seguito le motivazioni alla base dello sciopero del 4 febbraio. ”Per la non volontà da parte del Governo di programmare un serio e credibile piano economico di investimento mirato al superamento della criticità strutturale dei servizi pubblici essenziali del Paese quali trasporti, scuola e sanità già di per sé evidenti nella fase pre-pandemica - spiega l’Usb -; per interrompere l'ossessionante e vizioso criterio che vece bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato garantendo loro profumati profitti".