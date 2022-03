Sciopero generale martedì 8 marzo: si fermano anche i trasporti per 24 ore. Bus a rischio

Sciopero dei trasporti martedì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle donne. L’impatto della protesta dei lavoratori, che si inserisce nell’ambito di uno sciopero generale, potrebbe esserci anche per i pendolari della provincia di Latina che usano i mezzi pubblici per spostarsi.

Lo sciopero dei trasporti, indetto organizzazioni dalle sindacali Usb e Cobas, sarà di 24 ore; saranno comunque rispettate le fasce di garanzia. Sono comunque a rischio sia le corse degli autobus Cotral a livello regionale che quelli di Csc Mobilità, la società concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale nel caopluogo pontino.

Con una nota Cotral ha fatto sapere che l’astensione dalle prestazioni lavorative è previsto dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio; saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle 8:30, alla ripresa del servizio alle 17 e fino alle 20. Per quanto le corse dei mezzi di Csc, fa sapere la società, “restano ferme le fasce di garanzia dalle ore 06:30 alle ore 09:30 e dalle ore 13:30 alle ore 16:30”.

Sciopero generale 8 marzo: le motivazioni

Quello di martedì 8 marzo è uno sciopero generale; oltre ai trasporti potrebbero esserci disagi anche ad altre attività tra cui le scuole. E’ stato indetto per protestare contro ogni forma di violenza, discriminazione o precarietà sulle donne o di genere. Secondo l'Usb nel nostro Paese "ogni giorno che passa si allarga la forbice retributiva, si creano rapporti di forza ricattatori nei posti di lavoro aumentando così il fenomeno delle molestie e che è disposto a sacrificare sull’altare della produzione e del profitto vite, sogni, speranze", si legge in una nota firmata dal sindacato di base".