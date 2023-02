Sciopero dei trasporti, stop di 24 ore venerdì 17 febbraio: corse dei bus a rischio

Si preannuncia un venerdì di disagi anche per i pendolari di Latina e provincia, quello del 17 febbraio. E’ in programma, infatti, uno sciopero di 24 ore che potrebbe rendere più complicata la vita di chi si muove con i mezzi pubblici.

La mobilitazione, nell’ambito di una protesta a livello nazionale, è stata indetta dal sindacato Usb; nel territorio pontino coinvolge anche Cotral e, nello specifico nel capoluogo, anche Csc Mobilità.

La società concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale a Latina città, la Csc Mobilità appunto, ha fatto sapere che proprio a causa dello sciopero il servizio potrebbe “subire forti ripercussioni”; venerdì 17 febbraio restano ferme le fasce di garanzia dalle 06:30 alle 09:30 e dalle 13:30 alle 16:30.

Possibili disagi e a rischio anche le corse dei bus Cotral, la società concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale di tipo extraurbano nel Lazio. L’astensione dalle prestazioni lavorative è prevista dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Servizio che sarà regolare e saranno garantite tutte le corse dei bus fino alle 8:30 e dalle 17 e fino alle 20.

Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza delle organizzazioni sindacali:

- per il salario minimo per legge a 10 euro l’ora contro i contratti atipici e precariato;

- per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi ed energia, congelamento e calmiere dei prezzi dei beni primari e dei combustibili;

- per il blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali;

- per l’applicazione dei contratti di primo e secondo livello ai neo assunti;

- per fermare le stragi sul lavoro e introduzione del reato di omicidio sul lavoro.