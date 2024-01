Sciopero di 24 ore, si fermano i trasporti mercoledì 24 gennaio. A rischio le corse dei bus

Sono pronti a fermarsi di nuovo i trasporti, anche nella provincia di Latina: per mercoledì 24 gennaio è stato infatti indetto un altro sciopero, ancora una volta di 24 ore. E disagi si preannunciano anche per i pendolari pontini.

A proclamare la mobilitazione sono state le sigle sindacali Usb del lavoro privato – Trasporti Roma e Orsa Tpl Lazio che tra le motivazioni hanno inserito anche il “libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”, con chiaro riferimento a quanto accaduto nei mesi soccorsi con il ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

Lo sciopero è di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. A rischio, quindi, anche le corse dei bus Cotral, mentre dalla società assicurano che saranno rispettare le fasce di garanzia. Le corse di bus e treni saranno infatti garantite dall’inizio del servizio diurno fino alle 8:29 e dalle 17 fino alle 19:59.

Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral.

Le motivazioni dello sciopero

Di seguito le motivazioni poste a base della sciopero di 24 ore di mercoledì 24 gennaio:

- per il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali

- per il superamento dei penalizzanti salari d’ingresso garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti

- per la necessità di modificare l’ossessionante e vizioso criterio che, inneggiando al risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato

- per la sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro

- per il salario minimo per legge a 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato

- per una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulla complicità tra le organizzazioni di categoria e le associazioni datoriali di categoria

- per il blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali

- per mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo “Ccnl Autoferrotranvieri Internavigatori 2024 207”.