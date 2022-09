Sciopero dei trasporti, stop venerdì 16 settembre: a rischio le corse dei bus Cotral

Sciopero dei trasporti in vista: la mobilitazione è stata indetta dall’organizzazione sindacale Faisa Cisal per la giornata di venerdì 16 settembre e potrebbe avere ripercussioni anche per i pendolari della provincia di Latina e per quelli dell’intera regione con a rischio anche le corse dei bus Cotral.

Gli orari dello sciopero

Lo sciopero proclamato è di 4 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 12:30 alle 16:30; saranno quindi garantite, fanno sapere da Cotral, tutte le corse fino alle 12:30 e quelle alla ripresa del servizio alle 16:31. Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral.

Le motivazioni dello sciopero

Queste le motivazioni poste a base della vertenza:

- per la mancata convocazione da parte del Prefetto

- per il mancato rispetto degli accordi del 06.06.91 e del 03.05.2017, in materia di trasferimento e allocazione del personale Operatore di esercizio, Addetto all’esercizio e Coordinatore di esercizio

- per la mancata risoluzione dell’applicazione unilaterale aziendale dell’art. 34 del CCNL autoferrotranvieri

- per la mancata applicazione dell’accordo sul personale di Verifica titoli di viaggio

- per la mancata trasparenza sui carichi di lavoro e turnazioni rotative annuali e la mancata riorganizzazione dei cicli produttivi relativi alla manutenzione della BU Gomma

- per la discordante gestione degli accordi in materia di riserva di deposito.

- per la gestione delle ciclazioni, dell’orario di lavoro e della congedibilità nelle officine di trazione della Roma-Viterbo.