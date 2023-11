Sciopero dei trasporti, stop di 24 ore lunedì 27 novembre. Corse dei bus Cotral a rischio

Si fermano ancora i trasporti. Un nuovo sciopero di 24 ore è stato indetto per lunedì 27 novembre. A incrociare le braccia saranno questa volta i lavoratori e le lavoratrici delle organizzazioni sindacali Usb Lavoro privato Roma e Orsa Tpl Lazio che hanno proclamato la giornata di protesta.

Per lo sciopero si prevede una astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Di conseguenza sono a rischio anche le corse dei bus Cotral con possibili disagi per i cittadini pontini. Nel corso della giornata sarà comunque garantito il servizio durante le seguenti fasce: dall’inizio del servizio diurno fino alle 8:29 e dalle 17 alle 19:59.

Le motivazioni dello sciopero

Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza delle organizzazioni sindacali USB Lavoro Privato e Orsa Tpa Lazio:

- blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali;

- il superamento dei penalizzanti salari d'ingresso garantendo l'applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti;

- la necessità di modificare l'ossessionante e vizioso criterio che, inneggiando al risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato;

- la sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro;

- il salario minimo per legge a 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato;

- il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;

- una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali di categoria.

- per l’attivazione della prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione in data 21/06/2023, alla quale sono seguiti due incontri in sede aziendale in data 04/07/2023 e 19/07/2023;

- per l’esito negativo dei suddetti incontri di prima fase;

- per l’attivazione della seconda fase in data 31/07/2023 con tentativo di conciliazione espletato presso la Prefettura Roma in data 10/08/2023, conclusosi con esito negativo;

- per l’azione di sciopero di 4 ore consumatasi il giorno 18/09/2023 dalle ore 8.30 alle ore 12.30;

- per la seconda azione di sciopero di 24 ore consumatasi il giorno 09/10/2023;

- per l’assenza di qualsiasi interlocuzione sindacale malgrado il perdurare delle problematiche oggetto della vertenza, nonostante una richiesta di incontro inviata in data 19/10/2023 per la riapertura del confronto