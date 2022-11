Sciopero dei trasporti il 2 dicembre, Trenitalia: i collegamenti garantiti e le fasce orarie

Disagi in vista anche per i pendolari della provincia pontina a causa dello sciopero dei trasporti di 24 ore previsto per venerdì 2 dicembre. La mobilitazione rientra nell’ambito dello sciopero generale organizzato da numerose sigle sindacali a livello nazionale e che coinvolge diverse categorie di lavoratori pubblici e privati, non soltanto autoferrotranvieri quindi, ma anche i lavoratori della sanità, i dipendenti della scuola e delle fabbriche.

Tornando ai trasporti, lo sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, fanno sapere da Trenitalia, sarà dalle 21 di giovedì 1° dicembre alle 21 di venerdì 2 dicembre. In questo arco temporale, circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia.

Saranno poi garantiti anche i collegamenti regionali nelle fasce pendolari, vale a dire dalle 6 alle 9.00 e dalle 18 alle 21. Nel resto della giornata, continua l’azienda, “Trenitalia si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili modifiche al programma dei treni”.