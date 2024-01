Scommesse, quanto è stato speso e vinto nel 2023 in provincia di Latina

Se a dividersi il podio delle province in cui è più alta la cifra di denaro speso per le scommesse sono Napoli, Roma e Milano, i dati che arrivano da quella di Latina non possono comunque essere trascurati. Si parla di milioni e milioni di euro, in un mercato che a livello nazionale anche nell’anno appena trascorso si è confermato in crescita.

Per quanto riguarda le scommesse virtuali secondo i dati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, elaborati da Agimeg, gli scommettitori hanno speso in agenzia 415,7 milioni di euro, mentre si sono portati a casa vincite per 2,45 miliardi. Napoli è la provincia con la spesa più alta, pari a 68,9 milioni di euro; seguono Roma con 28,8 milioni di spesa effettiva e Milano con 23,4 milioni di euro. Subito fuori dal podio Palermo (20,4 milioni) e Torino (16,9 milioni). Per quanto riguarda la provincia di Latina si parla di quasi 4 milioni di euro spesi (nello specifico 3.917.643,30 euro) e di quasi 24 milioni di euro vinti ( per la precisione 23.779.244,75).

Altro fronte quello delle scommesse sportive in agenzia che, sempre secondo i dati resi noti da Agimeg, hanno fatto registrare in tutto il Paese una spesa di 929,6 milioni di euro, mentre le vincite hanno superato i 4,1 miliardi. Napoli si conferma la provincia con la spesa più alta (oltre 143,2 milioni di euro), mentre a Roma e provincia sono stati spesi 65,3 milioni di euro, seguita da Milano he chiude il podio con una spesa nelle scommesse sportive in agenzia di 48,5 milioni di euro. Nella top five, anche Caserta (34.816.906 euro) e Palermo (33.565.278 euro). A Latina nel 2023 la spesa per questo tipo di scommesse è stata di quasi 10 milioni (9.833.799,77 euro) con vincite che sfiorano i 49 milioni (48.805.948,08 euro).

Ultimo settore che viene analizzato quello delle scommesse ippiche in agenzia. Nel 2023 in tutta Italia la spesa è stata pari a 45,2 milioni di euro, mentre come riporta ancora Agimeg, ai giocatori sono tornate vincite per circa 268,9 milioni di euro. In questo caso è Milano ad aver registrato la spesa più elevata (6,45 milioni di euro) seguita da Roma e Napoli (rispettivamente 5,2 e 4,86 milioni di euro). Nella top five anche Palermo (2.755.935 euro) e Firenze (2.442.146 euro). A Latina e provincia la spesa è stata di poco superiore ai 246mila euro, mentre le vincite sono state poco superiori al milione di euro.