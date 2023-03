Screening uditivo gratuito per i cittadini a Latina: quando e come fare a prenotarsi

Screening gratuiti anche a Latina in occasione della Giornata nazionale di sensibilizzazione dell’udito. L’iniziativa, prevista per il 3 marzo, è stata annunciata dalla Asl di Latina.

“L’Oms - spiega l’Azienda sanitaria locale - stima che il 20% circa della popolazione mondiale è affetta sordità o ipoacusia (perdita dell’udito) con caratteristiche invalidanti in 430 milioni di soggetti circa. L’incidenza aumenta con l’aumentare dell’età. Diversi fattori, infatti, possono concorrere a danneggiare il nostro orecchio come particolari farmaci, virus e traumi acustici che sommandosi nell’intero arco della vita portano a un’incidenza più elevata nella vita adulta-anziana. Il deficit uditivo contribuisce al deterioramento della socialità, sensibilità, cognizione e qualità di vita dei soggetti colpiti”.

Identificazione e trattamento precoce sono quindi fondamentali per prevenire un deterioramento globale. Oltre il 60% dei problemi di udito, infatti, può essere identificato e affrontato a livello delle cure primarie e l’integrazione tra il medico specialista (otorinolaringoiatra o medico audiologo) e i servizi di assistenza primaria può portare a innegabili vantaggi diretti alla persona. Per questo in occasione del World Hearing Day, il 3 marzo, su tutto il territorio nazionale si svolgeranno manifestazioni orientate a “sensibilizzare la cura dell’orecchio e dell’udito nell’ambito delle cure primarie”, in collaborazione con la Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale (SIOeChCF), la Società Italiana di Audiologia e Foniatria (SIAF) e 23 associazioni di pazienti e parenti di soggetti ipoacusici operanti sul territorio nazionale.

Anche a Latina il 3 marzo la popolazione è invitata a sottoporsi agli screening uditivi gratuiti messi a disposizione dell’Azienda presso il reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Santa Maria Goretti. Per accedere è necessario prenotarsi telefonicamente chiamando il numero telefonico 0773 6553882 tra le 08 e le 12 di mercoledì 1 marzo e giovedì 2 marzo.