Formazione & Fashion: la provincia di Latina è di "moda"

Fino al prossimo 28 gennaio sarà possibile iscriversi agli Istituti Superiori, la provincia di Latina quest’anno propone nuove opportunità formative, particolarmente qualificate nel settore Moda, anche al fine di alimentare e dar vita a nuove figure imprenditoriali.

L’Istituto Carlo & Nello Rosselli di Aprilia propone, anche quest’anno, il nuovo corso di studi MIT Industria e Artigianato per il Made in Italy - Moda. Come dichiarato dal dirigente Ugo Vitti: “L'Istituto, che ha inaugurato questo indirizzo l'anno scorso con la formazione della prima classe, nella presentazione ai nuovi potenziali studenti, è teso a consolidare il buon riscontro di questo primo corso che, nonostante le problematiche legate alla pandemia, ha coinvolto gli studenti in numerose attività anche esperienziali atte a definire i contorni delle varie professionalità a cui, con la conclusione di questo percorso formativo, si può accedere”. A Formia, l'Istituto Angelo Celletti, che rappresenta già un'eccellenza nella proposta formativa turistico-alberghiera, debutta con un nuovo indirizzo Moda, denominato Industria e Artigianato per il Made in Italy – produzioni tessili e sartoriali. A partire dall’anno scolastico 2022-2023, come sottolineato dalla dirigente Monica Piantadosi: “L’Istituto non farà altro che rispondere, con la stessa qualità che lo contraddistingue, ad una necessità del sud pontino di creare nuove opportunità professionali”.

Visto l’interesse suscitato dal nuovo indirizzo professionale, domenica 23 gennaio dalle 11.00 alle 12.00 presso Ipseoa Angelo Celletti di Formia ci sarà un ulteriore OPENDAY, in presenza, dedicato all’indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy – produzioni tessili e sartoriali (nel rispetto delle normative anticovid vigenti è gradita la prenotazione telefonica allo 0771725151, l’evento verrà trasmesso anche in diretta Facebook sulla pagina dell’Istituto scolastico). Madrina dei nuovi corsi Moda di entrambi gli Istituti, la stilista Lisa Tibaldi Grassi, titolare dell’omonimo Atelier Sposa e Cerimonia a Santi Cosma e Damiano e dei luxury brand di accessori moda ecosostenibili e a forte connotazione territoriale, Lisa Tibaldi Terra Mia e Lisa Tibaldi PRIVERNUM collection, riconosciuti come eccellenze artigianali anche a livello internazionale.

Come la stessa designer dichiara: “Come rappresentante di un’impresa del settore moda e fashion del sud pontino e, soprattutto, in qualità di Presidente Mestiere Moda CNA Latina, sono onorata di tenere a battesimo questi nuovi indirizzi e di poter portare la mia testimonianza durante gli Open Day di due importanti realtà formative della nostra provincia. È un segnale forte che la nostra associazione vuole dare, di vicinanza, di attenzione e di supporto agli Istituti scolastici perché, solo attraverso la sinergia e la collaborazione tra Scuola ed Impresa, si può dar vita ad una formazione moderna, dinamica, in linea con le nuove esigenze e competenze che il nostro comparto richiede. Un settore fondamentale per la nostra economia, riconosciuto come eccellenza in campo mondiale, ma proprio perché così peculiare e di primissimo ordine, che necessita di professionalità altamente qualificate, all’avanguardia, per essere sempre al passo con i tempi e con il mercato di riferimento.” La moda, quindi, protagonista di un'importante proposta formativa volta a creare valore economico, sociale e professionale in una provincia che può e deve dare risposte concrete in termini di alta professionalità, perché come dichiarava il compianto Nelson Mandela "L'istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per cambiare il mondo".