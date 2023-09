Nuovo anno scolastico al via, gli auguri della sindaca Celentano agli studenti

Sono questi i giorni del ritorno in classe per gli studenti di Latina che, terminate le vacanze estive, si preparano ad affrontare un nuovo anno scolastico. A loro, ma anche a tutto il personale scolastico, docente, amministrativo e Ata, sono arrivati in queste ore gli auguri della sindaca Matilde Celentano.

La prima cittadina per l’occasione ha infatti voluto inviare un messaggio a tutti gli alunni e le alunne della città, rivolgendo il proprio augurio di buon lavoro anche a tutte le professioni che operano nell’importante mondo della scuola.

La lettera della sindaca Celentano agli studenti

“Cari alunni e studenti,

nell’auguravi un felice nuovo anno scolastico, desidero rivolgervi qualche mia considerazione.

L’esperienza scolastica vi accompagnerà per tutta la vita. Le giornate tra i banchi, i compagni, gli insegnanti resteranno impressi nella vostra memoria per sempre, regalandovi le stesse emozioni provate al momento. E’ un’esperienza di vita, oltre che di formazione, e per questo va vissuta appieno in tutte le sue potenzialità.

E’ con grande onore e orgoglio che per la prima volta vi scrivo, come sindaco di questa città.

L’istruzione che riceverete rappresenta la chiave per accedere alla conoscenze e costruire poi una propria idea di mondo e di futuro. La scuola è un percorso che vi farà scoprire la vostra identità, le vostre inclinazioni e ambizioni, ma anche un luogo in cui accrescere il senso civico che fa grande una comunità, un’istituzione in cui credere fino in fondo anche nei momenti di maggiore difficoltà.

Che questo sia un buon anno scolastico anche per le vostre famiglie, i vostri genitori, ricordando loro che l’istituzione scolastica è un alleato fedele per la formazione dei cittadini del futuro.

Colgo l’occasione per augurare a tutto il personale scolastico, docente, amministrativo e Ata, buon lavoro, nella missione quotidiana di fare scuola”.