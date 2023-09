A caccia di rifiuti: i volontari di Plastic Free ripuliscono città, spiagge e aree pubbliche

Guanti e buste in mano sono pronti a ripulire dai rifiuti, e soprattutto dalle plastiche, spiagge, aree a ridosso di fiumi e laghi, ma anche piazze, strade, aree pubbliche e boschi: sono i volontari pontini di Plastic Free che nel fine settimana del 30 settembre e del 1° ottobre partecipano all’evento organizzato a livello nazionale dal titolo “Sea & Rivers”.

Per le due giornate sono stati promossi appuntamenti in 246 città italiane per una grande azione di pulizia ambientale, coordinata da nord a sud del Paese dall’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica. “La presenza di rifiuti plastici nei mari e negli oceani è indubbiamente uno dei più pressanti problemi a scala globale del nostro tempo - spiegano da Plastic Free -. Ridurla rappresenta una delle principali sfide e, secondo i ricercatori scientifici, basterebbe migliorare la gestione dei corsi d’acqua per ridurre drasticamente l’inquinamento, addirittura del 50%. Con questo obiettivo, nel weekend del 30 settembre e 1° ottobre, 15mila volontari entreranno in azione, in 200 appuntamenti di pulizia ambientale in contemporanea in tutta Italia”.

16 eventi nel Lazio, 6 in provincia di Latina

E grande è stata la risposta dei volontari nel Lazio e nel territorio pontino. In tutta la regione sono 16 gli eventi in programma di cui sei solo nella provincia di Latina. “Le sei città che hanno aderito si preparano a unirsi in un sforzo eccezionale per la salvaguardia dell’ambiente” commenta Silvia Salvatori, referente Plastic Free di Sabaudia. “Questi eventi mirano a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle gravi conseguenze dell'inquinamento da plastica sull'ambiente e a promuovere comportamenti più sostenibili. L'obiettivo principale è quello di rimuovere rifiuti di plastica da parchi, spiagge, strade e altre aree pubbliche, contribuendo così a preservare la bellezza naturale della provincia di Latina”.

Per quanto riguarda il territorio pontino, le iniziative per la mattina di sabato 30 settembre sono a Latina, alle 9.30, con ritrovo presso il parcheggio di Rio Martino per la pulizia della spiaggia dai rifiuti; a Sabaudia, allo stesso orario, con appuntamento in via Vicario e a Maenza alle 10 con punto di incontro in piazza Santa Reparata. Domenica 1 ottobre i volontari entreranno in azione a Pontinia con ritrovo alle 9.30 alla ex torre idrica in piazza Roma, a Fondi con appuntamento alo stesso orario in via Roma (località Ponte Selce) e a Lenola che organizza il suo primo evento Plastic Free: l’incontro è alle 9 in via San Martino.

Come partecipare

L’appello a partecipare è rivolto a tutti i cittadini, giovani e adulti; basta presentarsi sul luogo dell’evento portando un paio di guanti riutilizzabili; sarà “la vostra determinazione a fare la differenza, al resto penseremo noi” spiegano i referenti locali di Plastic Free. Alle persone che partecipano agli eventi vengono fornite istruzioni per la raccolta dei rifiuti e la separazione corretta dei materiali. “L'inquinamento da plastica è una minaccia crescente per l'ecosistema e la salute umana. Unendo le forze, possiamo ridurre in modo significativo l'impatto negativo della plastica sull'ambiente e preservare la bellezza naturale della nostra provincia” conclude poi Silvia Salvatori.