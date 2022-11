"Soluzioni per il rinforzo strutturale": a Latina il seminario di Ingegneri, architetti e geometri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Il patrimonio edilizio italiano è vetusto. La costruzione della maggior parte delle infrastrutture e della gran parte dell’abitativo, datano ormai molti anni e non rispondono più agli attuali standard normativi. Si aggiunga a questo la scarsa qualità dei materiali utilizzati all’epoca dell’edificazione, l’immediato dopo guerra appunto, che sicuramente non ha contribuito alla perfetta conservazione del costruito. Poi, le frequenti scosse di terremoto e le copiose piogge, che si sono registrate negli anni su tutto il territorio nazionale, hanno ulteriormente aggravato lo stato del nostro patrimonio edilizio.

Sono proprio queste criticità che hanno incoraggiato l’incontro per il 3 novembre. Una giornata di formazione e confronto vedrà 200 tecnici di Latina e provincia impegnati in un seminario dal titolo “Soluzioni per il rinforzo strutturale, rinforzo non invasivo dei nodi trave pilastro”. L’incontro è organizzato dall’Ordine degli Ingegneri, dall’Ordine degli Architetti e dal Collegio dei Geometri di Latina e provincia ed è sponsorizzato congiuntamente dalla Generale Edilizia di Latina e dalla Kerakoll. L’apertura dei lavori è affidata alla dottoressa Roberta Picca Ceo della Generale Edilizia, e coorganizzatrice di questa importante data di formazione.

La dottoressa Picca, convinta della necessità di avere momenti di confronto tra i vari “attori” del mondo dell’edilizia, da sempre si fa promotrice di eventi di alto valore formativo quali seminari, convegni, giornate studio, fiere ed incontri tecnici che vedono protagonisti eccellenti relatori riconosciuti a livello nazionale. Per Roberta Picca il risultato perfetto del costruito “bello e ben fatto”, si può ottenere solo quando il tecnico dialoga e si confronta con l’impresa esecutrice, tenendo ben presente le esigenze del committente e spaziando tra le proposte di prodotti e soluzioni offerti dalle aziende del panorama internazionale. E’ proprio questa la mission della Generale Edilizia di Latina, mettere a disposizione la propria consolidata conoscenza dei prodotti e delle soluzioni edilizie esistenti, per la risoluzione esaustiva di ogni singola necessità ed intervento. Seguiranno gli interventi dei Presidenti Ing. Luca Di Franco, Arch. Massimo Rosolini e Geom. Antonio De Angelis. Gli interventi tecnici sono affidati all’ing. Fabio Russo che rappresenterà un quadro generale circa le problematiche inerenti il degrado del calcestruzzo. Seguirà l’arch Paolo Allegrozzi, esperto dei sistemi brevettati SIS.MI.CA che richiamerà l’attenzione della popolosa platea sulle soluzioni per il rinforzo strutturale con sistemi certificati e non invasivi.

La sala convegni San Cersario della Curia Vescovile di Latina in via Sezze registra già un tutto esaurito ed aprirà le porte a questo importante appuntamento tecnico alle ore 15,45, l’incontro si protrarrà fino alle ore 20 circa.