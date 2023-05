Erasmus, Sermoneta pronta ad accogliere studenti e docenti di cinque nazioni

Dai giovani di Sermoneta e Norma parte un messaggio di condivisione dei valori dell’inclusione e della solidarietà. Da kunedì 8 fino al 12 maggio, nell’ambito del progetto europeo Erasmus+ “Not all classes have walls”, l’istituto comprensivo Donna Lelia Caetani ospiterà le delegazioni di studenti , insegnanti e dirigenti provenienti dalle città di Tvrodosin – Slovacchia, Vidin –Bulgaria, Tulcea-Romania, Karhamanmaras-Turchia e Mogila-Macedonia del Nord.

Le delegazioni arriveranno domenica e lunedì 8 maggio è in programma una cerimonia di accoglienza dei partecipanti nella scuola di Doganella di Ninfa da parte del dirigente scolastico Lorenzo Cuna e della docente coordinatrice per l’Italia Santoiemma Cecilia. A seguire, si svolgeranno attività didattiche nel plesso di scuola primaria dal tema : “L’acqua è vita”. Nel pomeriggio è prevista la visita ai giardini di Ninfa e a seguire la visita del borgo di Sermoneta e del Castello Caetani. Alle 18 l’incontro istituzionale in aula consiliare. Martedì è invece in programma la visita agli scavi archeologici di Pompei e rientro in serata. Mercoledì la giornata sarà poi dedicata a Norma, con attinità ludico-didattiche nella scuola secondaria di primo grado e con l’incontro istituzionale presso il Comune e la visita all’antica Norba e al museo archeologico. La sera, studenti e docenti parteciperanno a una serata a tema presso la parrocchia di Doganella dove sarà riproposta in piccolo la tradizionale sagra della polenta, il piatto tipico per eccellenza, con la partecipazione della banda locale “F. Caroso” e del gruppo sbandieratori del “Ducato Caetani” . Giovedì 11 maggio, visita a Roma, mentre il venerdì mattina le attività comprenderanno l’escursione sul fiume Cavata a Sermoneta e workshop all’aria aperta. Infine, sabato 13 maggio la partenza delle delegazioni.

Il progetto Erasmus+, partito nel 2020 e interrotto a causa della pandemia, ha un titolo significativo: “Non tutte le classi hanno i muri”, con la doppia finalità di incoraggiare i giovani europei a superare le barriere linguistiche, geografiche , culturali e di avvicinarli alle attività manuali , casalinghe e artigianali con la riscoperta dei mestieri di una volta e l’avvicinamento alla generazione passata , per superare gli stereotipi di genere , essere davvero comunità e vivere in pace e collaborazione. Quella di Sermoneta è la penultima tappa del programma di mobilità, che si concluderà nei prossimi mesi in Turchia.