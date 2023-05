Agricoltura, il Comune di Sermoneta fa incontrare le imprese e Coldiretti

Un incontro con le imprese agricole del territorio e Coldiretti di Latina per affrontare i temi e le criticità che riguardano il comparto e quali opportunità si aprono per le aziende con la nuova Pac, la Politica agricola comune. A organizzarlo è stata l'amministrazione comunale di Sermoneta, che ha posto l'accento sulle novità discali e previdenziali del settore e le opportunità offerte dai nuovi bandi regionali Psr di prossima pubblicazione.

Presenti la sindaca Giuseppina Giovannoli e l'assessore all'Agricoltura Bruno Bianconi, per Coldiretti invece hanno partecipato il presidente provinciale Desin Carnello, il direttore Carlo Picchi, il responsabile area fiscale Mirko Maella, il responsabile Patronato Epaca Enrico Mirabelli, il responsabile Caa Attilio Pistillo e il responsabile di zona Luigi Albieri.

"Un incontro costruttivo - commenta l'amministrazione in una nota - utile a chiarire eventuali dubbi o perplessità degli agricoltori, che è stato anche un modo per ascoltare gli operatori del mondo agricolo e costruire basi solide per il futuro". Come ha spiegato l’assessore Bruno Bianconi, "questi incontri sono importanti perché rappresentano momenti di dialogo, confronto e condivisione con le imprese agricole, fondamentali per affrontare insieme, amministrazione e imprese agricole, lo sviluppo, la crescita e l’innovazione di un settore che resta un punto di riferimento per il nostro territorio".