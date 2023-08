Rivoluzione digitale: i problemi di decoro segnalati al Comune con una app

Una app per segnalare al Comune problemi di decoro. L'amministrazione di Sermoneta ha attivato il servizio "Decoro Urbano": un'applicazione gratuita con cui è possibile inviare comunicazioni direttamente all'ente, tramite pc o smartphone, relativamente a buche stradali, panchine rotte, incuria nelle aiuole, rifiuti abbandonati. Per utilizzare il servizio basterà scaricare la app Decoro Urbano e registrarsi: la segnalazione consente di scattare una foto, che viene geolocalizzata, si può aggiungere un breve testo e inviarla. La segnalazione verrà registrata attraverso il protocollo dell’ente e smistata ai vari settori di competenza per la risoluzione. Il titolare del software effettuerà un controllo preventivo su tutte le comunicazioni inviate, impedendo quelle non pertinenti. Ogni cittadino potrà monitorare lo stato della propria segnalazione attraverso la app.

"Uno strumento utile non solo a monitorare il territorio in maniera più efficiente - ha commentato l'assessore al decoro urbano Giuseppe Corelli .- ma soprattutto un innovativo processo collaborativo con il cittadino per la tutela del nostro territorio e di chi lo vive. Invitiamo i cittadini a fare riferimento a questa app per le proprie segnalazioni, per avere un canale di comunicazione unico e soprattutto per poter acquisire le segnalazioni in maniera ufficiale". "Quello dell’attivazione della app Decoro Urbano era uno degli obiettivi che si era posta questa amministrazione nelle linee di mandato - aggiunge la sindaca di Sermoneta Giuseppina Giovannoli - e rientra nel processo di digitalizzazione dell’ente, per il quale l’amministrazione ha ottenuto oltre 300mila euro di fondi Pnrr per trasformare Sermoneta in una smart city e semplificare la vita dei cittadini". Intanto è già attiva la app Junker per la raccolta differenziata dei rifiuti, che consente di avere a portata di smartphone gli ecocalendari e un aiuto a differenziare bene i prodotti. Per segnalare il malfunzionamento della pubblica illuminazione c’è invece il numero verde 800.600.323 attivo tutti i giorni h24.