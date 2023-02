Otto marzo: a Sermoneta una settimana di eventi con il Centro Lilith, Andos e Avis

Una settimana di eventi organizzati dal Comune di Sermoneta in collaborazione con il Centro donna Lilith e il comitato locale dell'Andos in occasione della Giornata internazionale della donna che si celebra l'8 marzo. "Cura di me" è una campagna di sensibilizzazione e informazione a sostegno delle donne, che vede il supporto dell?istituto comprensivo Donna Lelia Caetani di Sermoneta e di associazioni attive sul territorio, come la sezione comunale dell?Avis, l?Associazione nazionale carabinieri di Sermoneta e il Gruppo dei Dodici.

?Prevenzione e cura di sé sono le due tematiche che intrecciano Andos e Centro donna Lilith ? spiega la consigliera alla sanità Sonia Pecorilli, promotrice dell?iniziativa ? attive sulla provincia con lo scopo di indirizzare e sostenere le donne attraverso l'aiuto, il sostegno ma anche fornendo loro informazioni utili per imparare a tutelare la salute psicofisica femminile?. Gli eventi iniziano domenica 5 marzo alle 15,30 alla Loggia dei Mercanti, con momento di intrattenimento e di divulgazione del materiale delle due associazioni. Si prosegue unedì 6 e martedì 7 marzo dalle 8.30 alle 14, con un camper della salute che sarà in sosta presso piazza Caracupa per un programma di screening oncologici a favore della popolazione. Mercoledì 8 marzo, Giornata internazionale della Donna, e giovedì 9 sono poi previsti incontri informativi sulla violenza di genere con gli studenti dell?istituto comprensivo Donna Lelia Caetani presso lo sportello antiviolenza del Centro donna Lilith a Sermoneta. Sbato 11, a partire dalle 9, ?In cammino lungo la Via Francigena con il Gruppo dei Dodici?, un'iniziativa di sensibilizzazione lungo il sentiero della via Francigena che attraversa il territorio di Sermoneta. Infine, la chiusura domenica 12 marzo con il comitato Andos ? associazione Donne operate al seno, l?Avis di Sermoneta e le volontarie dello sportello antiviolenza del Centro Lilith saranno presenti con un gazebo informativo al mercato settimanale di Monticchio. "Un Otto marzo speciale, che per Sermoneta vuole assumere un duplice ruolo ? precisano la consigliera Sonia Pecorilli e la sindaca Giuseppina Giovannoli ? celebrare la Giornata internazionale della donna e rendere questo appuntamento una occasione per promuovere gli sportelli attivi sul territorio di Sermoneta, cercando di creare comunità attraverso l'incontro diretto e il confronto su tematiche che riguardano la salute di ciascuno di noi?.