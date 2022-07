A Sermoneta apre la prima farmacia comunale: sabato l'inaugurazione

Arriva a Sermoneta la prima farmacia comunale di Sermoneta. Dopo un iter lungo durato alcuni anni, con una gara a evidenza europea vinta dalla società Farmasa, è pronta ad aprire la “Farmacia comunale della Stazione” a Sermoneta Scalo, nella struttura comunale di piazza Caracupa. L’inaugurazione è in programma per sabato 9 luglio alle 18.30.

"Una risposta fondamentale in termini di servizi al territorio e alla comunità – spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli – questa amministrazione, fin dal suo insediamento, ha lavorato per portare a termine l’iter per la farmacia comunale chiudendo un percorso iniziato quando il Comune di Sermoneta aveva ottenuto dalla Regione Lazio l’istituzione di una nuova sede farmaceutica sul proprio territorio. Il Consiglio comunale optò per la gestione comunale, ma con la concessione del servizio a terzi individuati tramite procedure ad evidenza pubblica. Voglio ringraziare a nome di tutta l’amministrazione gli uffici comunali per aver creduto insieme a noi in questo servizio, lavorando per arrivare a questo giorno così importante per tutta la comunità, l’apertura della prima farmacia comunale di Sermoneta, che rappresenta una ulteriore concreta risposta alle necessità del territorio e della comunità".

La farmacia comunale va a potenziare i progetti di prevenzione sanitaria promossi dall'amministrazione comunale e fondamentali per tutelare la salute dei cittadini, vista anche la presenza in piazza Caracupa della sede dell’Avis di Sermoneta e della sezione di Sermoneta dell’Andos, associazione nazionale donne operate al seno. Nella stessa piazza sono ospitate le sedi dellaprcivile di Sermoneta e dell'Associazione nazionale carabinieri di Sermoneta. Attraverso tale fondamentale servizio – conclude il sindaco – sarà intensificato il programma di prevenzione e screening dedicato allo stato di salute della popolazione: una serie di attività che costituiscono la migliore rete preventiva e il miglior sistema di sicurezza sanitario della nostra comunità, con l’obiettivo di istituire la figura dell’infermiere di comunità, avvicinando la medicina al territorio".