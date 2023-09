Sicurezza a scuola: insegnanti e operatori a lezione di uso del defibrillatore

L’amministrazione comunale di Sermoneta promuove l’uso dei defibrillatori attraverso la formazione degli operatori scolastici riscuotendo grande consenso. Sono stati infatti molti tra docenti e personale Ata dell’istituto comprensivo Donna Lelia Caetani a partecipare alla giornata di formazione per l’abilitazione all’utilizzo del defibrillatore promossa dal Comune in collaborazione con l’istituto stesso. “Una iniziativa che abbiamo fortemente voluto, perché crediamo nella promozione della salute e nella cultura della prevenzione” spiega Sonia Pecorilli, consigliere delegato alla sanità. “Il corso rappresenta un ulteriore passo avanti per garantire la sicurezza dei nostri studenti e di tutti coloro che frequentano le nostre scuole. È un progetto nel quale crediamo molto – aggiunge il dirigente scolastico Lorenzo Cuna – perché vogliamo una scuola che sia prima di tutto sicura, dove ci siano le professionalità giuste per gestire le emergenze”.

"La massiccia adesione al corso - aggiunge il sindaco Giuseppina Giovannoli - dimostra in grande senso di responsabilità di insegnanti e personale Ata, che ringrazio a nome di tutta la comunità". Tutti i partecipanti alla giornata formativa hanno ricevuto l’attestato del 118.

Prossima tappa il 12 settembre, con un altro corso – questa volta on line – rivolto sempre a insegnanti e collaboratori scolastici tenuti da un team di esperti guidato dal dottor Marco Squicciarini, medico coordinatore delle attività di formazione di Rianimazione cardiopolmonare con uso del defibrillatore per conto del Ministero della Salute, insieme al suo staff. Poi tra il 28 settembre e il 1 ottobre l’amministrazione comunale, insieme alla sezione Avis di Sermoneta, promuoverà una serie di appuntamenti, comprese giornate straordinarie di donazione del plasma con un’autoemoteca che sarà presente alla Secolare fiera di San Michele.