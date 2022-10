Sermoneta torna protagonista al cinema e in tv

Sermoneta torna protagonista al cinema e in televisione grazie ad una serie di produzioni in uscita in queste settimane sul grande e piccolo schermo, e grazie al grande lavoro dell’Amministrazione impegnata nella promozione della città e nel far conoscere le sue eccellenze in tutta Italia.

Nei giorni scorsi è uscito oggi al cinema il film prodotto da Medusa “Il ragazzo e la tigre” per la regia di Brando Quilici e con protagonista Claudia Gerini. Le riprese del lungometraggio, che ha come ambientazione principale il Nepal, erano state interrotte dalla pandemia e il regista ha scelto anche Sermoneta lo scorso novembre per completare il film, facendo percorrere a un cucciolo di tigre la scalinata del Belvedere.

Sempre nei giorni scorsi è inoltre su Amazon Prime la serie “Prisma” ambientata tra Latina, Sabaudia e Sermoneta, con numerose scene girate lo scorso anno tra l’area mercato e il centro storico mettendo in evidenza le peculiarità tradizionali e le eccellenze culturali del borgo, come la Rievocazione Storica a cui nella serie si fa esplicito riferimento.

La provincia pontina si conferma un territorio particolarmente interessante per i registi; basti pensare che nelle scorse Sabaudia ha ospitato il test per l’ultimo film di Liliana Cavani, “L’ordine del tempo” che ha visto tra gli attori del cast anche Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo per settimane nella città delle dune per girare alcune delle scene della pellicola.