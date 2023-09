Sermoneta punta sulla salute: tre giornate di prevenzione cardiologica gratuita

Nuove iniziative di prevenzione dedicate ai cittadini promosse dall'amministrazione comunale di Sermoneta e dall'Avis in collaborazione con il corso di laurea in Infermieristica polo pontino dell'Università La Sapienza e gruppo dei Dodici. Sermoneta è infatti tra le 121 città italiane che hanno aderito al “World Heart Day”, la giornata mondiale per il cuore: tre giornate di prevenzione gratuita delle malattie cardiovascolari dal 29 settembre al 1 ottobre, in due differenti appuntamenti rivolti ai residenti di età compresa tra i 18 e i 75 anni.

L’iniziativa si chiama “Usa il cuore, conosci il cuore” e prevede la visita cardiologica con uno screening aritmico e l’esame elettrocardiografico. Il 29, 30 settembre e 1 ottobre lo screening gratuito sarà effettuato presso la sede Avis di Largo Donatori di sangue a Sermoneta Scalo, dalle 8.30 alle 12.30. Si potrà accedere tramite prenotazioni al numero 0773/318153, dalle 9 alle12. Il secondo sarà invece alla Secolare Fiera di San Michele nei giorni di venerdì 29 settembre e domenica 1 ottobre, sempre dalle 8.30 alle 12.30, senza necessità di prenotazione.

"La tutela della salute e il benessere dei cittadini continua a essere una priorità per la nostra amministrazione, dimostrata dalle tantissime attività svolte in questi anni: screening, attività di sensibilizzazione, giornate di formazione, l’apertura dello sportello Andos e dello sportello antiviolenza, ma anche l’apertura della farmacia comunale a Sermoneta Scalo che offre un servizio fondamentale alla comunità - spiega la sindaca Giuseppina Giovannoli - Con questa nuova iniziativa vogliamo continuare a sensibilizzare le donne e gli uomini verso un cammino fatto di diagnosi precoce e controlli mirati, sana alimentazione e corretto stile di vita"..

Solo poche settimane fa, sempre a Sermoneta, si è tenuto il corso per l’utilizzo del defibrillatore rivolto a tutto il personale scolastico dell’Istituto comprensivo Donna Lelia Caetani. "La cultura della prevenzione - aggiunge la consigliera delegata alla salute Sonia Pecorilli, promotrice dell’iniziativa insieme al presidente Avis Carlo Quattrocchi - passa attraverso un cambio di mentalità, di abitudini, di attenzione alla vita. Abbiamo il dovere di prenderci cura di noi stessi".