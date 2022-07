Inaugurata la farmacia comunale a Sermoneta: "Una conquista per la comunità"

Taglio del nastro per nuova farmacia comunale di Sermoneta, la Farmacia della stazione. La cerimonia è avvenuta alla presenza della sindaca Giuseppina Giovannoli, delle forze dell'ordine, associazioni e medici di base e con la benedizione del priore dell'abbazia di Valvisciolo, padre Andrea Rossi.

"Una conquista grande per l'intera comunità", ha commentato lo stesso priore parlando del nuovo servizio comunale avviato dopo un iter lungo e complesso. "Per questo - ha aggiunto la sindaca Giovannoli - inaugurando la farmacia sono stati ringraziati tutti gli amministratori che si sono avvicendati in questi anni e che hanno sostenuto il progetto della farmacia comunale, e naturalmente gli uffici comunali che hanno profuso impegno per raggiungere questo importante risultato. Un risultato, come ho detto durante il taglio del nastro, che ci rende orgogliosi ma che deve essere considerato un punto di partenza per nuovi e importanti servizi per la comunità su cui continueremo a lavorare".

"Il dottor Marco Cecchini di Farmasa, che ha vinto il bando europeo per la gestione e a cui auguriamo buon lavoro, ha voluto a sua volta ringraziare l'amministrazione per il grande supporto ricevuto e tutti i collaboratori che lavoreranno alla farmacia". "I dottori Davide, Eleonora, Riccardo e Luca. Li chiamo volutamente per nome perché saranno persone al servizio della comunità di Sermoneta - ha spiegato il dottor Cecchini - Questa farmacia è un vero e proprio presidio sanitario, viste le iniziative che faremo sul territorio. Infatti, tra i servizi che saranno presto attivati gratuitamente: elettrocardiogramma, misurazione di glicemia, pressione, colesterolo, ecg, consegna farmaci a domicilio e tanti altri. Ci metteremo il cuore tutti i giorni, perché non vogliamo vendere una compressa, ma risolvere il problema".