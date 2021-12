Immobile di Acqualatina a Monticchio: lavori al via all’inizio del 2022

Con l’inizio del prossimo anno partiranno i lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà di Acqualatina contenente l’impianto di sollevamento scarichi fognari in via dei Faggi, all’ingresso del nucleo abitato di Monticchio, nel comune di Sermoneta. A comunicarlo è stata la stessa società Acqualatina in risposta a una nota dell’Amministrazione comunale di Sermoneta dell’8 novembre con la quale si sollecitava un intervento urgente per la sistemazione dello stabile, da tempo recintato e che rappresenta una ferita per la borgata.

“Lo scrivente gestore – si legge nella nota di Acqualatina – si è attivato per una prima messa in sicurezza del manufatto e che, ad oggi sono in corso le attività progettuali ed amministrative per la sua totale ristrutturazione”. Già nel 2019, fa sapere Acqualatina, è stato effettuato “un intervento di consolidamento delle fondazioni mediante iniezione di resine espandenti in grado di garantire, entro i limiti di sicurezza affidati, la stabilità dell’edificio nel tempo”.

Lo scorso 1 luglio è stato effettuato un sopralluogo congiunto con tecnico incaricato della progettazione per gli interventi di miglioramento statico: “Siamo in attesa di ricevere l’autorizzazione sismica da parte Genio Civile di Latina per procedere con le attività di cantiere, previste per l’inizio del 2022”, conclude il gestore. L’incarico alla ditta è stato già affidato.