Sermoneta, interventi per la sicurezza stradale: al via i lavori su via le Pastine

Sono iniziati i lavori per il rifacimento di 1,5 chilometri di asfalto su via le Pastine dalla stazione ferroviaria al bivio di Doganella, e un tratto di via Sermonetana. L’annuncio da parte del Comune di Sermoneta che ha dato notizia dell’avvio dei lavori da parte della Provincia.

“Si tratta - spiega l’Ente - di un intervento che il Comune aveva da tempo richiesto a garanzia della sicurezza degli automobilisti, trattandosi di una strada percorsa ogni giorno da centinaia di automobilisti. Non solo. Nei giorni scorsi la Giunta comunale ha deciso di destinare una parte dei 90mila euro di avanzo di amministrazione al completo rifacimento del tratto di strada dal cavalcavia ferroviario di borgata Carrara al semaforo con via dell’Irto, mentre non appena le condizioni meteo saranno stabili si procederà con la riparazione delle buche sulle strade del territorio comunale, che si sono formate dopo le ultime forti piogge di questi giorni”.

“Il lavoro da fare è tanto, lo sappiamo, ma continueremo a impegnarci per rendere le nostre strade più sicure – spiegano il sindaco Giuseppina Giovannoli e il consigliere delegato ai lavori pubblici Nicola Minniti –. Un altro obiettivo su cui stiamo lavorando con la Provincia di Latina è la realizzazione della rotatoria al bivio di Doganella, un’opera attesa da tempo dalla popolazione e che la Provincia ha inserito nella programmazione delle opere pubbliche 2021. Ringraziamo il presidente della Provincia Carlo Medici e l’ufficio viabilità della Provincia per aver accolto le nostre richieste e per lavorare in sinergia con il nostro Comune per il raggiungimento dei risultati a beneficio della sicurezza di tutti”.