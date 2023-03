Lotta ai tumori, due giornate di screening oncologici gratuiti

L’amministrazione comunale di Sermoneta, in collaborazione con il dipartimento di prevenzione della Asl e con il supporto del comitato Andos, ha organizzato due giornate di screening oncologici gratuiti per le cittadine e i cittadini di Sermoneta.

Lunedì 6 e martedì 7 marzo dalle ore 8.30 alle ore 14 presso il “poliambulatorio mobile” che sarà in sosta presso piazza Caracupa a Sermoneta Scalo sarà possibile effettuare: per le donne tra i 25 ai 64 anni lo screening oncologico gratuito della cervice uterina (pap test e hpv); per le donne tra i 50 e i 74 anni programma di screening oncologico gratuito della mammella; per uomini e donne tra i 50 e i 74 anni screening oncologico gratuito del colon retto. Non è necessaria la prenotazione. Verrà effettuato anche la rilevazione dei fattori di rischio per patologia cronica e la promozione e la prenotazione delle vaccinazioni.

"La tutela della salute e il benessere dei cittadini è una priorità per la nostra amministrazione, dimostrata dalle tantissime attività svolte in questi anni - spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli - e con questa nuova iniziativa, che arriva in occasione della Giornata Internazionale della Donna nell’ambito della settimana 'Cura di te' promossa dalla consigliera delegata alla salute Sonia Pecorilli, l'amministrazione vuole continuare a sensibilizzare le donne e gli uomini verso un cammino fatto di diagnosi precoce e controlli mirati, screening, sana alimentazione e corretto stile di vita. La cultura della prevenzione - conclude il sindaco - passa attraverso un cambio di mentalità, di di abitudini, di attenzione alla vita. Partecipate agli screening: vogliate bene a voi stessi".