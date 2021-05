Sermoneta, un nuovo sportello Atm per l’ufficio postale di Monticchio

Necessaria la sostituzione dell’attuale danneggiato da malviventi. L’installazione mercoledì 12 maggio; il nuovo disponibile tutti i giorni della settimana e in funzione 24 ore su 24

E’ prevista mercoledì 12 maggio la sostituzione dello sportello automatico Postamat installato presso l’ufficio postale di Via dei Tigli, a Monticchio a Sermoneta.

“Indisponibile a causa degli irreparabili danni provocati da un evento criminoso - spiegano da Poste Italiane -, l’attuale Atm verrà sostituito con lo stesso modello del precedente, ovvero di ultima generazione, disponibile sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24. Oltre al prelievo automatico di denaro contante, si potranno effettuare anche numerose altre operazioni come il pagamento di bollettini di conto corrente premarcati, le ricariche telefoniche e di carte Postepay, le interrogazioni sui propri ‘rapporti’ quali estratto conto, saldo e lista dei movimenti. Inoltre, il nuovo sportello automatico è anche dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote”.

Il nuovo Postamat, operativo nel corso della settimana non appena saranno effettuate tutte le verifiche tecniche di funzionamento, potrà essere utilizzato dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. “L’Atm Postamat è inoltre disponibile per i possessori di Carta Libretto, la carta di prelievo collegata al Libretto Postale Ordinario o Smart. I pensionati che hanno richiesto l’accredito della pensione sul Libretto Postale o sul conto Bancoposta possono prelevare presso gli Atm Postamat del territorio fino a un massimo di 600 euro al giorno e 2.500 euro al mese. Questa modalità di ritiro permette inoltre di usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che consente un risarcimento annuo fino a 700 euro in caso di furto di contante subito nelle due ore successive al prelievo effettuato dagli sportelli Atm Postamat".

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli che ha ringraziato “il direttore provinciale di Poste Italiane per aver risposto in maniera rapida alla segnalazione inviatagli nei giorni scorsi”. L’ufficio postale di Monticchio, si ricorda, osserva orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato fino alle 12:45.