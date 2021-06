Giornata ecologica a Sermoneta: raccolti 97 sacchi di rifiuti lungo via Romana Vecchia

Comune in campo insieme all’associazione Plastic Free Odv Onlus. L’Amministrazione: “Il territorio appartiene all’intera comunità chiamata a difenderlo”

Giornata all’insegna della sostenibilità ambientale quella di domenica 30 maggio a Sermoneta che ha visto scendere in campo l’associazione Plastic Free Odv Onlus e il Comune. I volontari, insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione hanno infatti ripulito il tratto di via Romana Vecchia dal mercato di Monticchio fino al confine con il Comune di Sezze.

In tre ore di attività sono stati raccolti ben 97 sacchi di rifiuti divisi tra vetro, plastica, alluminio, carta e indifferenziato, grazie alla collaborazione con la società Servizi Industriali che ha provveduto alla raccolta dei rifiuti al termine della giornata ecologica.

Tra i partecipanti, oltre al sindaco Giuseppina Giovannoli, il delegato all’ambiente Bruno Bianconi, l’assessore Sonia Pecorilli, il consigliere Nicola Minniti e i membri di Plastic Free Onlus, anche una rappresentanza del comitato civico Borgo Tufette e dell’associazione “Sperimenta e cresci. Bambini e famiglie”. Soddisfazione per l’esito della giornata è stato espresso dall’Ammininistrazione. “Fondamentale il supporto della Polizia locale e dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Sermoneta che hanno assicurato lo svolgimento in sicurezza dell’iniziativa. Si tratta del primo evento Plastic Free organizzato dopo la firma del protocollo d’intesa tra il Comune di Sermoneta e l’associazione Plastic Free con la referente comunale Vincenzina Baldassarre”.

“Questo è stato il primo di una serie di iniziative che organizzeremo insieme alle associazioni e i comitati di borgata, non solo per la pulizia del territorio, ma anche per accrescere il senso civico – spiegano il sindaco Giuseppina Giovannoli e il delegato all’ambiente Bruno Bianconi – perché il territorio appartiene all’intera comunità chiamata a difenderlo, conservarlo e tramandarlo alle future generazioni”.