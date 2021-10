Ottobre Rosa: screening gratuiti a Sermoneta

Due quelli in programma domenica 10 ottobre dalle 9.30 alle 17.30 presso il Sermoneta shopping center. Inoltre per tutto il mese il castello Caetani e la rotonda di via Le Pastine saranno illuminati di rosa

Anche a Sermoneta parte la campagna di prevenzione contro il tumore nell’ambito dell’Ottobre Rosa con l’avvio di una serie di screening gratuiti rivolti alla popolazione.

Due sono in programma già per domenica 10 ottobre dalle 9.30 alle 17.30 presso il Sermoneta shopping center. Per uomini e donne dai 50 ai 74 anni è previsto lo screening del colon retto; per le donne dai 25 ai 60 anni è in programma lo screening oncologico della cervice uterina. Insieme ai due screening verrà effettuata anche la rilevazione dei fattori di rischio per patologie croniche. Chi non potrà partecipare all’evento può chiamare il numero verde 800 065 560 per informazioni e prenotazioni – dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dal lunedì al giovedì anche dalle 15 alle 17.

L’iniziativa è promossa dalla Asl di Latina, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la dottoressa Laura Carocci direttrice didattica del corso di laurea Infermieristica "Q" sede di Latina - Università Sapienza Roma: gli studenti universitari saranno di ausilio al programma di screening oncologico, un impegno importante per il futuro “infermiere di comunità” a cui l’amministrazione comunale sta lavorando.

“Sermoneta ancora una volta è in prima fila per promuovere le azioni di prevenzione, a oggi unico strumento davvero vincente nella lotta ai tumori" ha spiegato il sindaco Giuseppina Giovannoli. "Vogliamo diffondere la cultura della prevenzione – aggiunge l’assessore alla Sanità Sonia Pecorilli – perché, come recita lo slogan di Lilt, conoscere se stessi significa prevenire”.

Inoltre, Sermoneta anche quest’anno ha aderito alla campagna Nastro Rosa: per tutto il mese di ottobre, il castello Caetani e la rotonda di via Le Pastine saranno illuminati di rosa, un gesto simbolico per sensibilizzare tutte le donne sull'importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno.