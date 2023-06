Servizi demografici: le sedi decentrate di Sabotino e Latina Scalo aperte tutta la settimana

Dal lunedì 3 luglio riapriranno per l’intera settimana lavorativa le sedi decentrate del Servizio Demografico di Latina Scalo e Borgo Sabotino. Gli uffici, al pari di quelli centrali di via Ezio, resteranno dunque aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e il giovedì anche in orario pomeridiano dalle 15 alle ore 17.

In entrambe le sedi verranno forniti i seguenti servizi: carta d’Identità Elettronica; certificati anagrafici; dichiarazioni sostitutive di atto notorio e autentiche; variazioni di indirizzo. Gli uffici continueranno a ricevere previa prenotazione, che può essere fatta direttamente sul sito istituzionale del Comune oppure tramite smartphone scaricando gratuitamente l’applicazione “C’è posto”.

“Questi sono i primi risultati della sinergia instaurata sin dal primo giorno con gli uffici e il dirigente Giovangrossi, che ringrazio per l’operatività e la piena condivisione degli obiettivi. Nonostante l’organico ridotto a causa del periodo feriale, riaprire a pieno regime le due sedi decentrate è un risultato importante, che da un lato tiene fede agli impegni assunti dall’Amministrazione comunale con i residenti di Latina Scalo e Borgo Sabotino, dall’altro garantisce maggiore efficienza e celerità nell’espletamento dei diversi servizi. In particolar modo per il rilascio della carta d’identità elettronica, le cui richieste aumentano notevolmente proprio nel periodo estivo: nei mesi di luglio e agosto si prevede, ogni settimana, il rilascio di circa 200 CIE in via Ezio e di 90 CIE per ogni sede decentrata”, commenta il sindaco Matilde Celentano.

Si ricorda, infatti, l’apertura straordinaria degli uffici anagrafici di via Ezio in occasione degli open day dedicati alle carte d’identità, in programma venerdì 23 giugno dalle 15 alle 18 e sabato 24 giugno dalle 09 alle 18.

“Da notare che per la prima volta sarà possibile effettuare nelle due sedi periferiche anche le iscrizioni delle residenze e gli atti di Stato Civile. Ci siamo messi subito al lavoro per recuperare il tempo perso in precedenza e riattivare quei processi di decentramento amministrativo che risultano indispensabili per una città come Latina, con una periferia davvero ampia e popolosa. Anche e soprattutto in ragione del fatto che tali comunità periferiche vedono la presenza massiccia di persone anziane. A loro in particolar modo è andato il nostro primo pensiero, nella consapevolezza che un Comune che vuole essere realmente includente deve assicurare a ogni cittadino pari opportunità anche in ordine all’accesso ai servizi. A tal riguardo stiamo verificando la fattibilità, in termini di strumentazione tecnica e di implementazione di personale, della riapertura dell’ulteriore sede decentrata di Borgo Podgora”, conclude l’assessore Francesca Tesone, con delega ai Servizi elettorali, demografici e statistici.