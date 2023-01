L’opportunità del servizio civile al Comune di Sermoneta: chi e quando può presentare domanda

Per il terzo anno consecutivo il Comune di Sermoneta ottiene il finanziamento per il servizio civile da parte del Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri che coinvolge i giovani tra i 18 e i 28 anni.

“Sono stati premiati dunque i progetti di valorizzazione dell'ambiente, del sociale e del patrimonio storico culturale presentati dall'Amministrazione Giovannoli, che in questi primi due anni hanno coinvolto oltre cinquanta ragazzi, permettendo loro di fare esperienza e acquisire competenze certificate e riconosciute ai fini del curriculum, con una retribuzione mensile” spiegano dall’Ente.

Ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni residenti e non, potranno svolgere un anno di esperienza presso il Comune di Sermoneta con un impegno di circa 25 ore settimanali; ai partecipanti viene riconosciuto un assegno mensile di 444,30 euro, l’attestato di partecipazione e la certificazione delle competenze acquisite, valide per il curriculum.

Possono presentare la domanda anche gli studenti universitari che potranno, in questo modo, continuare i loro studi, fare esperienza lavorativa e di crescita personale, nonché avere un'entrata economica sicura. La scadenza per la presentazione delle domande è il 10 febbraio 2023 alle 14. La domanda va presentata attraverso la piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it/ raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone.

Ben 30 sono i posti disponibili destinati ai progetti di Sermoneta: 22 sono per la valorizzazione dei beni culturali e prevedono il coinvolgimento nelle iniziative culturali e di promozione di Sermoneta, il suo borgo e le sue eccellenze. L'attività sarà svolta sia presso l'ufficio cultura che presso le sedi dei musei e il punto informazioni turistiche; 3 sono i posti nell'ambito del progetto sulla “riqualificazione urbana e ambientale del territorio”, per aiutare il Comune nella valorizzazione e tutela delle risorse ambientali di Sermoneta. Cinque posti, infine, per il progetto “Sermoneta sociale e disagio adulto”, presso i servizi sociali del Comune, la biblioteca e le scuole di Sermoneta. Per tutte le informazioni è possibile telefonare al numero 329/2417478.

“Si tratta di un'opportunità fondamentale rivolta ai giovani – spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli – per dare il proprio contributo alla crescita della nostra comunità, facendo esperienza retribuita che sarà fondamentale per il proprio futuro lavorativo. Un'occasione da non perdere”.