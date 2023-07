Troppo caldo, il sindaco dispone la chiusura degli uffici comunali di pomeriggio

Le temperature eccessive degli ultimi giorni hanno indotto il sindaco di Sezze Lidano Lucidi a rimodulare gli orari di lavoro dei dipendenti comunali e a disporre la chiusura degli uffici al pubblico nei giorni di martedì e giovedì pomeriggio a partire da oggi, 26 luglio, e fino al 31 agosto.

Il provvedimento è contenuto in un decreto nella cui premessa si sottolinea l’eccezionale ondata di calore che sta attraversando l’Italia nelle ultime settimane e gli strumenti preventivi e le indicazioni operative forniti dall’Inail per la tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore, circostanze alle quali si aggiunge, elemento non secondario, che “la maggior parte degli uffici comunali non dispone di impianti di climatizzazione”. La decisione del primo cittadino è stata adottata sulla scorta di una richiesta delle organizzazioni sindacali di “procedere temporaneamente alla chiusura al pubblico degli uffici comunali nei pomeriggi di martedì e giovedì, consentendo altresì ai lavoratori di modificare l’orario di lavoro, mantenendo l’articolazione su cinque giorni lavorativi”.

I dipendenti del Comune, con esclusione del personale della Polizia Municipale, presteranno quindi servizio dal lunedì al venerdì mattina, escludendo i rientri pomeridiani nelle giornate di martedì e giovedì, con la possibilità di anticipare l’entrata alle ore 7 e consentendo l’uscita alle ore 14,12 con esclusione dei rientri pomeridiani nelle giornate di martedì e giovedì.