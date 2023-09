La farmacia comunale diventa digitale: sito web e app per acquistare famaci e accedere ai servizi

Servizi sempre più moderni e digitali a Sezze dove la Sperimentando con la modernità, la Servizi Pubblici Locali annuncia nuovo sito e una app su uno dei servizi che gestisce, quello della farmacia comunale, con l'introduzione del sito web (https://farmaciaspl.it) e dell'applicazione mobile.

Grazie a queste due nuove piattaforme, i cittadini potranno gestire in modo facile ed efficiente il proprio benessere e il proprio accesso ai farmaci e ai servizi che vengono offerti dalla struttura di via Roccagorga.

“Il sito web della farmacia comunale – ha spiegato l’amministratore unico della Spl Sezze, Antonio Ottaviani – si presenta come un moderno e intuitivo e-commerce, permettendo ai cittadini di effettuare i loro acquisti di prodotti farmaceutici in modo comodo e sicuro. La semplicità d'uso e la fluidità della navigazione rendono l'esperienza di acquisto online estremamente accessibile a persone di tutte le età e di diverse competenze informatiche. Abbiamo puntato sull’introduzione della funzione di caricamento delle ricette mediche e questo permetterà ai cittadini di inviare le proprie prescrizioni direttamente alla farmacia, che provvederà a preparare gli ordini e a consegnarli a domicilio”. Quella di Sezze sarà la prima farmacia in città autorizzata alla vendita online. L'applicazione mobile, disponibile sia per dispositivi Android che iOS, consente di accedere al proprio account personale, visualizzare lo storico degli acquisti, tracciare lo stato delle consegne e ricevere notifiche sullo stato dei propri ordini. La digitalizzazione dell'esperienza farmaceutica non solo faciliterà la vita dei cittadini, ma contribuirà anche a ridurre l'impatto ambientale. Come per la farmacia, anche su altri servizi stiamo lavorando in questa direzione, per rendere gli stessi più efficaci e misurabili”. Selezionando il servizio desiderato l'utente visualizzerà il calendario con le relative disponibilità orarie per l'esecuzione. Selezionando data e ora disponibili potrà procedere a confermare la prenotazione e al pagamento, qualora previsto, (con carta di credito o conto Paypal) della prestazione. Sui prodotti, infine, una volta che il cliente decide di evadere l'ordine ha due possibilità: procedere all'ordine e ritirare il prodotto direttamente in farmacia, oppure procedere all'ordine chiedendo la spedizione a domicilio.