Sigfrido Ranucci a Latina con Lievito

Volge quasi verso la conclusione la rassegna Lievito che per la penultima giornata di eventi ospita un baluardo del giornalismo d’inchiesta come Sigfrido Ranucci. Il conduttore della trasmissione di Rai3 Report è uno dei personaggi già attesi della manifestazione che al via nel giorno della Liberazione chiude i battenti il 30 aprile.

Ranucci sarà a Latina lunedì 29 aprile alle 18.30 quando nella sala grande di Palazzo M presenterà il suo ultimo libro “La scelta”, edito da Bompiani. Modera l’incontro il giornalista Antonio Bertizzolo.

“Per la prima volta Ranucci racconta il cammino che lo ha condotto sin qui - si legge sul sito della casa editrice Bompiani -; lo fa scegliendo alcune inchieste fondamentali di cui svela i retroscena, ma anche evocando figure – come suo padre, atleta e finanziere di grande carisma, e il suo maestro Roberto Morrione, fondatore di Rai News 24 – che hanno forgiato in lui la capacità di portare fino in fondo ogni scelta: perché fare giornalismo sul campo significa prendere decisioni che cambiano per sempre il corso delle cose, in senso intimo e collettivo. Da queste pagine emerge l’autoritratto coraggioso di un uomo che, nonostante la pressione costante della realtà nei suoi aspetti più duri, non cede al cinismo, non smette di chiedersi e di chiederci: “Qual è la scelta giusta?”. E di trovare ogni volta la risposta, per rispettare la promessa che lo lega a un pubblico che ha ancora a cuore la legalità e la giustizia sociale”.

“Come Articolo 21 siamo felici di ospitare Sigfrido Ranucci a Latina perché è l’alfiere di una grande tradizione di giornalismo d’inchiesta, iniziata con Rai News – ha spiegato Patrizia Migliozzi, di Articolo 21 – soprattutto in un periodo in cui si agitano bavagli nei confronti della stampa e della Rai. Sappiamo come molte querele, di cui lo stesso Ranucci è stato bersaglio, siano finalizzate sempre di più a limitare il campo d’azione dei giornalisti. Come Articolo 21 siamo quindi al fianco di tutta la stampa minacciata e denunciata, perché il numero che portiamo nel nome, l’articolo 21 della Costituzione, è proprio la difesa della libertà di espressione, del diritto di informare e di essere informati”.

Gli altri appuntamenti di lunedì 29 aprile

Nella serata di lunedì con Lievito si torna anche al cinema Corso: alle 21 c’è la proiezione del documentario “Tutto quello che sarà” e, a seguire, l’incontro con il regista Renato Chiocca e il protagonista Massimiliano Porcelli. Il doc, prodotto da Utopia 2000, nasce dal Girasoli Tour, viaggio in bicicletta in 13 regioni per raccontare l’Italia del Terzo Settore, un territorio invisibile ma prezioso. Nell'estate del 2021 Dennis è un ragazzo residente in una casa-famiglia che, dopo essere stato promosso a scuola nell'anno della pandemia, viene invitato dal suo educatore Massimiliano a unirsi al Girasoli Tour, un percorso nell'Italia nascosta dell'economia sociale. “Un nuovo sguardo sull’Italia, ecco quello che abbiamo cercato con questo viaggio on the road di 3500 chilometri per scoprire un nuovo punto di vista sull’economia del nostro Paese - spiega Chiocca, autore del documentario e direttore artistico di Lievito - Dietro ad ognuna delle realtà visitate ci sono storie, pratiche ed esperienze che abbiamo cercato di vivere mettendoci in ascolto e immergendoci nel lavoro quotidiano. La restituzione è un racconto di un Paese un po’ nascosto, fatto di iniziative e relazioni produttive, che rappresentano un’opportunità di emancipazione e crescita per i territori e le persone, in particolar modo per i giovani”.

L’opera è stata premiata lo scorso anno al Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera e ha ricevuto una menzione speciale al Festival del Cinema Europeo 2023.

Trasferta al circolo cittadino alle 17.30 per Lievito Acustica con il concerto di Luca Gliozzi. Il musicista pontino torna a casa dopo sette anni per proporre un recital pianistico sulle musiche di Arnold Schönberg e Franz Schubert. Luca Gliozzi arriva da Stoccolma dopo aver studiato e lavorato come direttore d’orchestra nel Regno Unito. I primi passi li ha mossi però proprio a Latina, come studente del conservatorio Ottorino Respighi. Per quanto riguarda gli appuntamenti dedicati alle bambine e ai bambini, alle 17.00 è in programma la lettura animata a cura di Chiara Agresti. A seguire, laboratorio creativo di Tre Mamme Per Amiche e per tutti la merenda offerta da NaturaSì.