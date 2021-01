Asili nido, dalla Regione Lazio bando da 6 milioni per il pagamento delle rette

E’ stato pubblicato sul sito della Regione l’avviso pubblico da 6 milioni di euro per l’abbattimento delle rette degli asili nido del Lazio. A darne notizia lo stesso Ente regionale che ha spiegato che il bando, rivolto alle famiglie, prevede l’erogazione di buoni dal valore massimo di 337 euro per l'accoglienza dei bambini da 3 a 36 mesi presso le strutture educative, sia pubbliche che private, nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 luglio 2021.

Il bando

Ogni famiglia può usufruire dei buoni per uno o più bambini, facendo richiesta per ognuno di loro separatamente. I richiedenti dovranno avere i seguenti requisiti: essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno stato non facente parte dell’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno, ed essere residenti o domiciliati in uno dei comuni della Regione Lazio. “Sulla base delle domande ricevute entro i termini stabiliti - illustra la Regione -, sarà prodotta una graduatoria unica regionale in base al valore della dichiarazione Isee allegata al momento della presentazione della domanda (dall’Isee più basso al più alto). I buoni saranno erogati a tutti i richiedenti ammessi, in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse. A parità di Isee, per la formazione della graduatoria, si darà la precedenza in relazione all’ordine di presentazione delle domande”.

Le domande

Il bando completo è pubblicato all’indirizzo https://www.efamilysg.it/buoni-servizio-infanzia/avviso-pubblico.html. Per accedere ai fondi messi a disposizione le famiglie richiedenti devono presentare la domanda di partecipazione al seguente indirizzo https://www.efamilysg.it/buoni-servizio-infanzia/piattaforma-efamily-famiglie.html. Le richieste dovranno essere inviate a partire dalle 14 di lunedì 8 febbraio ed entro le 24:00 di lunedì 08 marzo.

“Per usufruire del buono servizio - conclude poi la Regione - i minori devono essere iscritti in un asilo nido accreditato sulla piattaforma “efamily”. Le strutture che intendano partecipare come soggetti erogatori, e quindi poter essere selezionati dai richiedenti al momento della presentazione della domanda, devono registrarsi sulla piattaforma https://gestionale.efamilysg.it/registrati.html a partire dalle 14 del 26 gennaio fino alle 24 dell’8 marzo”.

I risultati saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito web della Regione e su quello della Sovvenzione Globale efamily.

Troncarelli: “Un aiuto concreto alle famiglie”

“Con questo intervento – spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Welfare ed Enti Locali, Alessandra Troncarelli – intendiamo perseguire più obiettivi, incentrati e calibrati sulle famiglie e sull’importante ruolo che svolgono nella società e l’obiettivo finale non può che essere multifattoriale. Se da un lato vogliamo assicurare ai bambini percorsi educativi di qualità, inserendoli in contesti di socializzazione e inclusione, dall’altro intendiamo favorire la conciliazione dei tempi di vita-lavoro dei genitori, con particolare riguardo alle donne. Si tratta di un aiuto concreto alle famiglie, soprattutto per chi sta vivendo un momento difficile a causa della pandemia. L’emergenza sanitaria in atto ha reso più stringente la necessità di investire su azioni a sostegno e sviluppo dei servizi dell’infanzia affinché nessuno venga lasciato indietro e affinché la ripartenza possa essere di tutti, a cominciare dai più piccoli e dalle loro famiglie”.