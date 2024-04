Beniamino Maschietto, sindaco di Fondi, ha incontrato questa mattina la dottoressa Antonella Paradiso, nuovo primario del reparto di Medicina degli ospedali “San Giovanni di Dio” di Fondi e “Fiorini” di Terracina. Positive le prime impressioni del medico, che ha preso il posto della collega Maria Grazia Agresti descrivendo un "grande senso di appartenenza alla comunità, un corpo infermieristico eccellente e struttura tenuta come un gioiello".

Il sindaco ha avuto modo di dare il suo personale benvenuto alla dottoressa Paradiso, dialogando con lei in merito alle problematiche del reparto e della struttura fondiana. Il primo cittadino si è detto "piacevolmente colpito" dal nuovo primario: "La sanità è fatta di strutture ma anche e soprattutto di persone e la dottoressa Paradiso, oltre ad essere fortemente motivata, sta già lavorando per dirigere al meglio un reparto importantissimo per la sanità locale".

La dottoressa Antonella Paradiso, dopo aver a lungo lavorato in nosocomi della Lombardia, di Roma e dei Castelli, è approdata in provincia di Latina dove guiderà i reparti di Medicina di Fondi e Terracina. Consapevole dell'importanza di un ruolo tanto delicato, il primario si è già trasferito in zona per poter essere presente in entrambe le strutture ospedaliere, che guiderà con senso di responsabilità e impegno per far fronte ai problemi pre-esistenti.

Le prima sensazioni sono positive. Il medico, dialogando con Maschietto, ha elogiato la struttura e gli operatori trovati nell'ospedale "San Giovanni di Dio" in questi primi giorni di servizio: "In un reparto di medicina il gruppo di lavoro è fondamentale, e dopo aver girato a lungo in molte strutture ospedaliere, posso dire che ho trovato operatori veramente validi e, soprattutto, molto motivati, affiatati e con un grande senso di appartenenza all’ospedale e al territorio. Queste prime impressioni, unitamente ad una struttura che ho percepito come ordinata, pulitissima, addirittura profumata, mi sembrano di buon auspicio per un lungo e proficuo lavoro".