Sottopasso di via Gorgolicino chiuso da oltre due mesi, i residenti incontrano il sindaco

Dopo il confronto con l’assessore a Dario Bellini, i residenti di via Gorgolicino e delle strade limitrofe si apprestano ad incontrare anche il sindaco Damiano Coletta. Un incontro che si è reso necessario per discutere ancora una volta della chiusura, da oltre due mesi, del sottoppasso. Chiusura che risale all’inizio di ottobre e che, lo ricordiamo, si è resa necessaria dopo le abbondanti piogge che hanno causato lo smottamento di un terreno adiacente via Gorgolicino, in prossimità proprio del sottopasso della Pontina.

Nei giorni scorsi alcuni dei residenti hanno incontrato il privato che dovrebbe dare il via ai lavori avendo ricevuto tutti i nulla osta necessari. “Durante l’incontro - spiegano i residenti attraverso una nota - il privato ha comunicato che non gli sono chiari i lavori da effettuare e che almeno nell’immediato non darà inizio agli stessi. Il problema va però risolto e la strada riaperta” e per questo è stato richiesto un incontro con il sindaco per avere la risposta puntuale a due punti: da un lato “la conferma che il sottopassaggio, seppur in maniera provvisoria, verrà comunque riaperto entro il 23 dicembre come promesso dall’assessore Bellini nell’incontro con i residenti" e quali sono “le azioni che dovranno essere intraprese, da chi e con quali tempi, perché si arrivi ad una riapertura definitiva del sottopassaggio”.

I residenti, innanzitutto vogliono ringraziare il primo cittadino che ha subito confermato la propria disponibilità ad incontrarli nel pomeriggio del 16 dicembre, e sperano durante l’incontro di avere chiarimenti e soprattutto un impegno concreto che dia fiducia.