Sottopasso di via Gorgolicino: lavori terminati, dopo oltre due mesi ecco la riapertura

Ad oltre due mesi dalla chiusura del sottopasso di via Gorgolicino, la strada è stata riaperta oggi, venerdì 24 dicembre. I lavori di rifacimento e messa in sicurezza dell’area che interseca via Gorgolicino e la strada statale Pontina sono stati affidati dall'Amministrazione al Consorzio di Bonifica; eseguiti in questi giorni una volta ultimati hanno permesso anche di portare alla riapertura del sottopasso.

L’ordinanza con cui è stata disposta la riapertura, al termine del sopralluogo, è stata firmata ieri dal dirigente del Comune e oggi una volta tolti i new jersey che servivano per interdire il traffico è stata ripristinata la normale circolazione.

I disagi per i residenti della zona erano iniziati nei primi giorni di ottobre dopo che le abbondanti piogge avevano causato lo smottamento di un terreno adiacente alla strada e con un’ordinanza era stata disposta la chiusura del sottopasso della Pontina.

L’annuncio è stato dato anche dall’assessore a Verde Pubblico, Servizio di Igiene Urbana, Mobilità, Trasporti, Patrimonio del Comune di Latina, Dario Bellini. Soddisfazione è stata espressa anche dai residenti della zona di via Gorgolicino che in diverse occasioni avevano incontrato in questi mesi i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, compreso il sindaco Damiano Coletta.