Sperlonga, 26 volte Bandiera Blu: è protagonista anche sui social di Poste Italiane

Sperlonga, per 26 volte consecutive Bandiera Blu, protagonista anche sui social di Poste Italiane. Lo scorso 15 luglio, infatti, è stata pubblicata sulla pagina Instagram dell’Azienda guidata da Matteo Del Fante, un’immagine che ritrae la portalettere Ida Formicola sullo sfondo della splendida cornice della spiaggia di Levante, una delle spiagge più belle della nota località balneare pontina.

L’occasione è data dalla “campagna social” che Poste Italiane dedica alle località italiane “Bandiera Blu 2022”, tra le quali, per il 26° anno consecutivo, rientra anche Sperlonga. “Attraverso questa iniziativa - spiegano da Poste Italiane - l’Azienda vuole ribadire, ancora una volta, la vicinanza ai territori e, in linea con i principi generali che definiscono uno sviluppo compatibile con la salvaguardia dell'ambiente, confermare anche nel Lazio segna la sua Politica di Sostenibilità Ambientale finalizzata a promuovere iniziative e cultura a tutela della salvaguardia dell’ambiente”.

“Sperlonga è una città splendida per fare il nostro lavoro - ha commentato Ida, portalettere del Centro distribuzione di Fondi – e, in particolare d’estate, percorrere le stradine del centro storico, attraversare gli spazi delle piazzette, ammirare gli scorci caratteristici impreziositi dai balconi colorati dai fiori, assistere alla spensieratezza e all’allegria molti turisti che invadono il borgo per le loro vacanze sono tutti “ingredienti” che mi trasmettono un senso di allegria e contribuiscono a distrarmi dalla fatica di lavorare con queste temperature oggettivamente troppo alte.”

Il prestigioso riconoscimento “Bandiera Blu” viene attribuito ogni anno dalla Fee, la Foundation for Environmental Education, alle località turistiche e alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici. Insieme alla portalettere di Sperlonga, nei prossimi giorni, verranno pubblicati altri scatti dalle otto città della provincia pontina che hanno ricevuto anche loro il riconoscimento di Bandiera Blu 2022: Latina Mare, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta e Minturno.