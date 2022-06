Sperlonga, Priverno e Prossedi tra i 49 “Comuni Plastic Free” in Italia

Ci sono anche Sperlonga, Priverno e Prossedi tra i 49 “Comuni Platic Free 2022” premiati a Firenze nel corso di una cerimonia che si è tenuta nel Salone dei Cinquecento. Sono loro che rappresentano non solo la provincia pontina ma anche tutto il Lazio

Il riconoscimento a Comune PlasticFree è un’idea dell’omonima associazione e ha l’obiettivo di avvicinare le istituzioni alle tematiche ambientali; la cerimonia di premiazione c’è stata lo scorso 4 giugno all’interno di Palazzo Vecchio di Firenze, con il patrocinio della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Comune del capoluogo toscano.

La Onlus PlasticFree ha premiato i 49 Comuni che si sono distinti per il proprio impegno verso l’ambiente seguendo criteri di valutazione si basano su 5 pilastri fondamentali:

- lotta contro gli abbandoni illeciti;

- sensibilizzazione del territorio;

- collaborazione con l’associazione Plastic Free;

- gestione dei rifiuti urbani;

- attività virtuose dell’ente.

Un comitato interno della onlus, grazie ad una scheda di valutazione composta da 26 punti e al supporto della relazione del referente locale, ha valutato oltre 450 Comuni, scegliendo i più virtuosi per la premiazione; i 49 Comuni selezionati sono stati suddivisi poi per livello di virtuosità, rispettivamente 1, 2 o 3 tartarughe. Le Amministrazioni comunali che hanno superato positivamente le valutazioni hanno ricevuto un riconoscimento nella propria città attraverso la consegna di una bandiera e di un gagliardetto ufficiale Plastic Free e durante l’evento nazionale a Firenze hanno ricevuto il riconoscimento ufficiale: il trofeo a forma di tartaruga e l’attestato di virtuosità.

Questi tutti i Comuni premiati: Bacoli (Na), Bairo (To), Benevento, Bergeggi (Sv), Boara Pisani (Pd), Borgo Virgilio (Mn), Caivano (Na), Carugate (Mi), Cassina de' Pecchi (Mi), Castiglione del lago (Pg), Castro (Le), Cefalù (Pa), Cremona, Diamante (Cs), Empoli (Fi), Eraclea (Ve), Falconara Albanese (Cs), Fermo, Ferrara, Firenze, Forio (Na), Grezzana (Vr), Legnago (Vr), Maddaloni (Ce), Marcon (Ve), Matera, Melissa (Kr), Modica (Rg), Mogliano Veneto (Tv), Palma Campania (Na), Pavia Pergine Valsugana (Tn), Pesaro, Pianezza (To), Piossasco (To), Prato, Priverno (Lt), Procida Prossedi (Lt), Roccalumera (Me), San Casciano in Val di Pesa (Fi), Sant'Orsola Terme (Tn), Scalea (Cs), Silvi (Pe), Sperlonga (Lt), Taglio di Po (Ro), Termoli (Cb), Tortora (Cs) e Vicenza.