Affidata la “spiaggia inclusiva” con animazione e assistenza per persone con disabilità

Si è conclusa con l’affidamento a due associazioni la procedura di manifestazione di interesse “Spiaggia inclusiva” per l’avvio di un progetto pilota inerente attività di animazione e servizi di assistenza alle persone con disabilità in due aree di spiaggia libera sul litorale di Latina,

Le due associazioni sono Peter Pan Ganemp – APS e Fe.Na.L.C. – Federazione Nazionale Liberi Circoli A.P.S. e il periodo in cui si realizzerà il progetto dal 15 giugno al 15 settembre.

L’area di spiaggia individuata è quella adiacente allo stabilimento “Tulum”, sul lungomare destro. “Le due associazioni i cui progetti sono stati selezionati - spiegano da piazza del Popolo - stipulano una convenzione con il Comune di Latina che avrà durata fino al 30 settembre 2023”.

Da domani, 15 giugno, inizieranno le operazioni di montaggio delle strutture. A questi accessi per persone con disabilità, si aggiungono altre tre passerelle per disabili, due sul lato sinistro e una sul lato destro, tutte su spiaggia libera, e tutti gli accessi che gli stabilimenti balneari operanti sul lato destro sono tenuti a garantire per legge.